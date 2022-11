Allez au bureau ou vous êtes absent, a déclaré Musk aux employés de Twitter

Twitter appartient à Elon Musk depuis près de deux semaines, mais pendant ce temps, le milliardaire américain a réussi à montrer qu’il ne s’inquiétait pas trop de la pérennité de la culture d’entreprise des réseaux sociaux. Il a licencié la moitié du personnel, y compris ceux qui occupaient des postes de direction, et a affiché un abonnement de huit dollars à un sifflet bleu indiquant un compte vérifié (que les trolls utilisaient déjà pour répandre des mensonges). De plus, jeudi, Musk a ordonné aux employés de retourner immédiatement dans leurs bureaux depuis leurs lieux de travail éloignés, affirmant que s’ils ne se présentaient pas, il accepterait leur démission.

« Je suis désolé que ce soit le premier e-mail pour toute l’entreprise, mais il n’y a aucun moyen— » a commencé un texte qu’Elon Musk a écrit aux employés de Twitter mercredi soir pour les préparer aux « moments difficiles », comme Etat serveur Un joueur de plateformequi a le message disponible.

Lors d’une réunion avec tous les employés de Twitter jeudi, Musk a également déclaré qu’il ne pouvait pas prédire la croissance des revenus cette année. Il a même ajouté qu’il ne pouvait pas exclure la faillite. Pour que l’entreprise l’évite, les nouveaux propriétaires s’attendent à ce que les employés passent au moins quarante heures au bureau par semaine. C’est-à-dire, sauf exceptions, avec lesquelles les milliardaires américains seraient personnellement d’accord.

Les nouvelles règles entreront en vigueur immédiatement. Lorsqu’on lui a demandé ce que les employés devaient faire s’il ne leur était pas possible d’arriver au bureau de sitôt, Musk il a répondu simplement: « Si vous ne vous présentez pas, j’accepterai votre démission. »

Ouah. Elon Musk vient de dire à un employé de Twitter qu’il n’était pas sûr du taux d’exécution de l’entreprise et que « la faillite est peu probable ». – Zoé Schiffer (@ZoeSchiffer) 10 novembre 2022

Pour les employés de Twitter, il s’agit d’un changement à 180 degrés à cet égard. En 2020, pour la plupart, le fondateur du réseau, Jack Dorsey autorisé travailler à distance uniquement. L’entreprise leur a même donné mille dollars (environ 24 mille couronnes) pour équiper leur siège social. Seuls font exception certains travailleurs, tels que les administrateurs de serveurs, dont la présence dans la salle des serveurs est essentielle.

En plus de retourner au bureau, Musk a proposé une autre recette pour éviter le désastre. « Sans revenus significatifs des abonnés, il y a une forte probabilité que Twitter ne survivra pas à la crise économique imminente. C’est pourquoi nous avons besoin que les clients réalisent environ la moitié de nos bénéfices. » Musk a expliqué dans l’e-mail. Selon Musk, son entreprise perd quatre millions de dollars par jour et ses revenus ont chuté drastiquement en raison de la pression des militants sur les annonceurs pour qu’ils ne placent pas d’annonces sur la plateforme.

Dans un autre message que le nouveau propriétaire de Twitter a envoyé à ses subordonnés, il a résumé en une phrase ce sur quoi ils devraient désormais se concentrer dans les prochains jours. « La priorité absolue est maintenant de trouver et de supprimer tous les bots, trolls ou spams avec un statut vérifié », il a écrit Musc.

Après avoir repris le réseau, Musk a lancé un système d’abonnement à huit dollars qui, entre autres, montrerait aux utilisateurs une icône de sifflet bleu sur leur compte pour indiquer un profil vérifié. La possibilité de ne payer que pour des comptes vérifiés fait craindre que Twitter ne soit inondé de faux comptes, ce que certains rapports ont déjà fait.

Les serveurs initié Afficher, qu’il existe des comptes prétendant être l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair ou l’ancien président américain George Bush Jr., qui manqueraient de tuer des Irakiens. En fait, aucun de ces politiciens n’a de compte Twitter personnel. Cependant, en cliquant sur le sifflet bleu, vous pouvez voir si le compte est vérifié car il est fondamentalement pertinent, ou si l’utilisateur vient de s’abonner à la vérification.

Selon Musk, le nombre de faux comptes diffusant de fausses nouvelles était l’une des raisons pour lesquelles il voulait acheter Twitter. Il voulait réduire leur nombre de manière significative. Dans les litiges commerciaux et juridiques des mois précédant l’achat lui-même, Musk a utilisé des rapports qui prouvent plus ou moins que il y a un tel compte sur le réseau plus que Twitter seul ne l’admet, et veut donc réclamer une remise sur l’accord de 44 milliards de dollars. Il a fini par payer le montant initial.

Avec la contribution de CTK.