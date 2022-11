Des heures de files d’attente et de batailles pour un litre d’essence. Les stations-service en France commencent à se tarir

Les premières complications d’approvisionnement sont apparues le week-end, lorsque plus d’un cinquième des stations-service ont signalé des problèmes. Mais la situation a commencé à se détériorer à mesure que la grève se poursuivait. Le pire était dans le nord du pays et autour de Paris, où la proportion de stations-service touchées était bien supérieure à la moyenne nationale.

Les difficultés d’approvisionnement en carburant se sont progressivement étendues à tout le pays. Le nombre de stations-service non opérationnelles a augmenté, et dans les stations-service qui avaient encore du carburant, des files d’attente de quatre heures se sont formées et l’anarchie s’est intensifiée.