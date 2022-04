Affrontement télévisé avant les élections françaises – Macron et Le Pen dans une dispute de leadership

Pourquoi le duel est-il si important ? Une course plutôt serrée est prévue pour le second tour dimanche, les électeurs sont divisés et de nombreux électeurs de gauche ne veulent pas vraiment voter pour l’un ou l’autre. Ils voulaient une politique complètement différente. Les deux candidats concourent pour ce groupe.

Ce qui est en jeu : Dans le duel de 2017, Le Pen s’est complètement embarrassé. Parce qu’il est important pour eux d’apparaître plus sérieux et présidentiels. Il est très sympathique au début du duel, brille devant la caméra et n’agace pas Macron. Dans le débat, Macron doit à tout prix éviter de paraître arrogant et élitiste. Au lieu de rire de la réponse de Le Pen, il a agi sérieusement et a imité un auditeur pensif. Il a également reconnu ses lacunes pendant son mandat.

Macron devient un mème

La pose d’écoute de Macron – la tête relevée, la bouche légèrement boudeuse – s’est rapidement transformée en un certain nombre de mèmes. Le Pen a brandi le tweet imprimé, suscitant l’amusement. Sur les réseaux sociaux, la note a été immédiatement repensée et, par exemple, « Sélectionnez Macron dimanche » y a été écrit.

De quoi s’agit-il : Huit sujets ont été choisis sur lesquels Macron et Le Pen devraient se positionner. Les deux parlaient prudemment.

L’Europe et l’Ukraine

Europe : Alors que Macron est attaché à la coopération franco-allemande et au rattachement de la France à l’Union européenne, Le Pen a clairement indiqué qu’il souhaitait changer fondamentalement l’UE. Il est plus préoccupé par la compétence nationale. Macron l’a accusé de vouloir toujours quitter l’UE, mais ne l’a pas dit publiquement.

Guerre d’Ukraine : Le Pen et Macron ont largement convenu que l’aide devait continuer à être fournie à Kiev. Cependant, Le Pen s’est prononcé contre une interdiction des importations de gaz russe, tandis que Macron s’est appuyé sur l’indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Macron a également accusé son adversaire de s’appuyer sur le chef du Kremlin, Vladimir Poutine.

Politique intérieure : énergie, environnement et économie

Environnement et énergie : La France est une nation nucléaire, Macron se prononce en faveur de la construction de plus de centrales électriques, mais souhaite en même temps promouvoir les énergies renouvelables, notamment les parcs éoliens offshore. Le Pen, quant à lui, considérait les éoliennes comme écologiquement et économiquement déraisonnables, souhaitant que le système existant soit démantelé et dépendant de l’énergie nucléaire.

Pouvoir d’achat : Un enjeu clé des campagnes électorales mène le débat. Bien que Le Pen ait habilement couvert le sujet pendant des semaines, il n’a pas été en mesure de s’affirmer clairement face à Macron dans le débat. Il a notamment proposé de réduire la TVA sur l’énergie et de supprimer les taxes sur 100 produits quotidiens de base. Macron continuera à réduire le chômage et à limiter les prix du gaz et de l’électricité.

Sujet controversé de la retraite : D’un point de vue allemand, les Français prennent leur retraite relativement tôt, Le Pen veut s’en tenir à l’âge de la retraite de 62 ans. Ceux qui commencent leur carrière à un jeune âge devraient être autorisés à prendre leur retraite à 60 ans. Macron veut relever l’âge de la retraite à 65 ans à quelques exceptions près. Avec l’allongement de l’espérance de vie, le système de retraite devra être refinancé, a-t-il déclaré.

sujet brûlant du hijab

Et l’éternelle querelle sur le hijab : dans les écoles et l’administration publique, le hijab est interdit en France pour des raisons de neutralité. Le Pen appelle désormais à l’interdiction du foulard partout dans les espaces publics. Macron considère cela incompatible avec la liberté religieuse et la constitution – et craint une guerre civile si le foulard est effectivement interdit dans les zones résidentielles.