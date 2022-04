Manuela Júdice : Difficile de « vendre » la France au Portugal – Week-end

Manuela Júdice ressent une course contre la montre. Il est l’actuel commissaire portugais de la saison Cruzada Portugal-France 2022, qui débute le 12 février. Pendant neuf mois, les deux pays échangeront des programmes culturels, impliquant plus de 200 projets, 480 événements, 84 communes françaises et 55 petites villes du Portugal. La cérémonie d’ouverture de la Saison France-Portugal a été tenue par la pianiste Maria João Pires, à la Philharmonie de Paris, et le plasticien Pedro Cabrita Reis, qui ont présenté « As Três Graças » au Jardin des Tuileries, à côté du Louvre. Au Portugal, le pont culturel a été inauguré le 16 avec une rétrospective de l’artiste Gérard Fromanger au Museu Coleção Berardo, à Lisbonne, et connaît aujourd’hui un « moment fort » avec « Saison Sèche », de Phia Ménard, au Teatro Municipal faire Porto.





