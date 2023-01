ACTUEL Mont Blanc 2023 – Horydoly.cz

Temps: Chamonix Météo

Conditions pendant l’escalade : Chamonarde

Guide de montagne: Guide Chamonix

Caméras Web : France et Italie

6 janvier

Ne campez pas sur le Mont Blanc

Jean-Marc Peillex, maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui appartient au cadastre du Mont Blanc, a porté plainte contre un couple d’alpinistes qui ont planté une tente au sommet et dormi à l’intérieur. Ainsi, les hommes ont enfreint les réglementations locales à partir de 2020. La peine peut aller jusqu’à 150 000 euros d’amende (3,6 millions de couronnes) ou un an de prison. Le couple aventureux a été aggravé par le fait qu’ils ont filmé l’ascension du Mont Blanc et la nuit au sommet et publié la vidéo sur YouTube. « Selon le décret, dans la zone naturelle protégée du Mont-Blanc, sauf urgence absolue, il est interdit de dormir ailleurs que dans les refuges de montagne », a déclaré le maire Jean-Marc Peillex à la chaîne BFMTV.

Mont blanc: 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017

– 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010

Mont Blanc à Horydole

GUIDE Mont-Blanc ! C’est impossible sans connaissances, fitness et équipement

3 MOUNTAIN TRAVERSE Mont Blanc depuis la selle du Midi

GOUTER ROUTE Lucie est géniale sur le Mont Blanc

GOUTER ROUTE Touristes tchèques en blanc

ROUTE DU GOUTER français normal sur le Mont Blanc

ROUTE GONELLA Route italienne normale vers le Mont Blanc

ARÊTE COMPLÈTE Mont Blanc de l’Italie à la France

PHOTO historique du Mont Blanc

CYCLISME Patrik Bém pédale le long du Mont Blanc

BLACK WIdows 6-8 mille alpinistes sont morts sur le Mont Blanc