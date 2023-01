Et si vous appreniez en vous amusant ? Des méthodes efficaces seront enseignées par ScioCamp

Beaucoup d’enfants apprennent mais n’apprennent pas. La raison en est qu’ils ne savent pas comment le faire et qu’ils s’en fichent. Sans surprise, la pédagogie de l’école repose largement sur le bluff et ne tient pas compte de l’envie naturelle de découvrir. Au ScioCamp, les enfants apprendront qu’apprendre est amusant et qu’il existe des approches et des méthodes efficaces. Ensuite, c’est beaucoup plus facile pour eux à l’école.

Les enfants apprennent naturellement, joyeusement et rapidement dès leur plus jeune âge. Pas besoin de leur dire comment faire. Ils ont besoin d’apprendre des compétences de vie, afin que cela leur vienne naturellement et qu’ils en profitent. Ils ne pensent pas au processus d’apprentissage. Ils essaient constamment quelque chose, font des recherches, posent des questions. Mais cela pourrait changer avec la rentrée scolaire. L’abondance de matériel oblige les enfants à mémoriser et à chercher beaucoup d’informations sans contexte, il arrive donc souvent que même des enfants auparavant curieux ramènent à la maison de mauvaises notes et des difficultés. Ils ont été placés dans des situations non naturelles et n’ont reçu aucun outil pour gérer la quantité de substance.

Les enfants peuvent maîtriser le programme scolaire s’ils apprennent à le faire

Si les écoliers adaptent leur style d’apprentissage à leur nature, ils peuvent obtenir d’excellents résultats dans la plupart des matières. Il est donc très important de reconnaître le style d’apprentissage d’un enfant donné et de lui montrer également les possibilités, les méthodes et les procédures, comment il peut aider son style personnel à apprendre efficacement. Ils ont un tel remplissage ScioCamp, un cours qui, sous toutes ses formes et types, travaille avec les enfants et leur offre un éventail de méthodes d’apprentissage. Identifier correctement les voies naturelles aide les enfants à obtenir de meilleurs résultats. Surtout maintenant que la capacité d’apprendre efficacement est un énorme avantage, car l’éducation est un processus qui dure toute la vie, nous avons donc besoin de ces compétences non seulement pour l’école.

ScioCamps fonctionne sur une base expérientielle, rendant l’apprentissage amusant pour les enfants

Pendant deux week-ends en mai, des conférenciers accompagnent les enfants en utilisant des méthodes de pédagogie expérientielle, il n’y a donc aucun risque que les enfants s’ennuient. « Quand mes parents m’ont dit qu’ils m’enverraient suivre des cours le week-end, j’ai été outré, mais pendant le cours, j’ai réalisé que mon souhait s’était réalisé qu’étudier ne serait pas ennuyeux. En plus, c’est amusant et je me fais des amis. J’aimerais qu’une journée à l’école ressemble à ça », a déclaré Štěpán, 12 ans. Dans les cours, les enfants découvriront diverses techniques d’apprentissage et des tuteurs les aideront à trouver ce qui leur convient le mieux. Ici, les enfants apprennent également à travailler avec la mémoire. et différents types de texte. Un travail est également fait 24 heures sur 24 pour renforcer la motivation des enfants à apprendre. « Les enfants sont également motivés à se développer davantage. C’est ainsi que nous les rencontrons dans d’autres ScioCamps, soit sur le thème du pouvoir ou de la communication. En plus de le format week-end aujourd’hui, nous organisons également des ScioCamps d’été qui durent une semaine. Là, les enfants acquièrent une compréhension plus approfondie de la question, mais ils s’amusent également pendant les activités du camp », explique Lukáš Šlehofer, qui est en charge de la méthodologie ScioCamps à Scio.

Vous trouverez plus d’informations et d’options pour vous inscrire sur www.sciocamp.cz.