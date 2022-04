Actualités de France et de la Région

Un sanctuaire dédié à Santa Rita de Cássia, qui sera inauguré en Cassie, Minas Gerais, le 22 mai de cette année, a influencé la vie de nombreux fidèles du saint vivant à Franca. La construction a commencé en 2018.

La ville de Minas Gerais, qui compte plus de 17 000 habitants, devrait recevoir 150 000 personnes entre le 20 et le 22. L’église principale aura une capacité de 7 000 personnes. De nombreux fidèles du « saint des causes impossibles » vivant à Franca envisagent de participer à l’ouverture du sanctuaire. Les partisans du président Jair Bolsonaro (PL) ont annoncé qu’il participerait à l’événement.

La dévotion à Santa Rita et l’inauguration du sanctuaire ont conduit le couple de Franca à changer le cours de sa vie. Edivaldo Lucas, 60 ans, et sa femme, Maria Helena Blanco Lucas, ont déménagé à Cássia. Ils ouvriront une boutique d’articles religieux dans l’espace commercial du sanctuaire.

« Ma femme et moi avons vu une opportunité de nous installer dans le sanctuaire et nous avons déménagé à Cássia. Ma femme a vécu dans la ville à l’adolescence et y avait de la famille, dont son cousin (Tiago Castro) qui est un architecte qui faisait partie du comité de gestion pour la construction du sanctuaire. Nous avons deux enfants et ils vivront à Franca, car ils ont des emplois ici », a déclaré Edivaldo, qui et sa femme sont des membres actifs de l’Église catholique, où ils servent en tant que ministres eucharistiques.

Le centre commercial de l’asile pourra accueillir 48 magasins. Le parking aura une capacité de 1 000 véhicules et 200 bus, en plus d’un héliport pour recevoir jusqu’à trois avions simultanément.

« Cássia organise toujours une fête en l’honneur de Santa Rita, qui coïncide avec l’anniversaire de la ville, mais maintenant, avec le sanctuaire, les fidèles auront plus d’occasions de visiter Santa Rita. Le sanctuaire a changé le rythme de la ville dans tous les secteurs », se réjouit Edivaldo.

Pour son dévouement et pour le don qu’elle a réalisé, l’enseignante Nayara Hakime Dutra, 50 ans, de Franca, a déclaré que chaque année, le 22 mai, elle se rend à la messe dans la ville de Minas Gerais et distribue des roses en guise de remerciement. « Le carrefour de Santa Rita dans ma vie s’est produit dans une situation d’urgence, lorsque j’ai eu un problème cardiaque et que j’ai subi une intervention chirurgicale, qui grâce à Dieu et à la main de Santa Rita a été un succès. Même aujourd’hui, de mes jours, j’utilise toujours la protection de Santa Rita, car elle m’a appris à souffrir et à aimer porter la croix.

Nayara a garanti qu’il assisterait à l’inauguration le mois prochain, qui est présentée comme le plus grand sanctuaire dédié à un saint au monde. « Le temple sera une aubaine pour les fidèles qui pourront visiter le lieu et ressentir sa présence, en mémoire et comme une relique. J’ai l’impression que les roses de Santa Rita fleuriront à cet endroit avec toutes les bénédictions. »

Depuis qu’elle a reçu un diagnostic de maladie du cerveau, la législatrice de 42 ans Thelma Heloisa de Souza dit qu’elle est devenue une adepte de « la sainte des causes impossibles ». Cette maladie a été découverte en 2009. « J’ai trouvé une tumeur rare à la base de mon crâne. Elle peut interférer avec ma vision, mon ouïe, mon goût, mon odorat et mes mouvements. Quand je l’ai trouvée, j’ai eu très peur, car mon fils a 10 ans. ans.. J’étais très déprimé et anxieux. Un jour, un ami m’a dit de m’accrocher à Santa Rita, de connaître son histoire. Alors, je suis devenu dévoué. Depuis lors, j’ai eu beaucoup de signes, beaucoup de grâces atteintes dans la prière à Santa Rita », rapporte Thelma.

Un compte à rebours est installé sur la Praça Barão de Cambuí, au centre de Cássia, à 53 km de Franca, comptant la date limite pour la consécration du sanctuaire. Thelma a dit qu’elle comptait également les jours pour visiter l’endroit. « Je pense que cette nouvelle réserve naturelle sera un lieu d’accueil très fort, où les gens pourront vivre la manifestation de Santa Rita. Les gens se sentiront bien chez eux. Ce sera un lieu où chacun pourra parler d’amour, témoigner, montrer à quel point c’est formidable. J’ai hâte que cet asile s’ouvre pour qu’on puisse aller se sentir plus proche de lui ».

Le collectionneur a déclaré que son voyage à Cássia le 22 mai serait un cadeau, car il avait fêté son anniversaire trois jours plus tôt. « Mon anniversaire est le 19 mai, l’inauguration le 22 et mon cadeau d’anniversaire pourra être là grâce à Dieu et à Santa Rita. Pour tout ce qu’elle m’a donné dans ma vie, pour les luttes qu’elle m’a aidée à affronter et pour toutes les grâces que j’ai reçues », a déclaré Thelma, très émue.



Qui est Sainte Rita ?

Santa Rita de Cássia, née Margherita Lotti, est une religieuse augustinienne du diocèse avion, Italie. Il fut béatifié en 1627 et canonisé en 1900 par l’Église catholique. C’était un homme d’une grande foi à qui on attribue un miracle pour avoir sauvé son beau-frère de la peste simplement en priant. Il est né en 1381, en RoccaporénaItalie, et décédé le 22 mai 1457, âgé de 76 ans, à Cassie, Italie. Les saints sont les protecteurs des causes impossibles, les malades, les veuves et les mères.