Prague – Selon la plupart des politiciens nationaux, le Premier ministre Andrej Babi (YES) devra prouver qu’il a correctement taxé les fonds dépensés pour des achats immobiliers sur la Côte d’Azur en 2009 et le déclarer sur sa déclaration de revenus. Cela découle de leur publication sur Twitter.

Le site Investigace.cz a écrit aujourd’hui que Babi avait envoyé près de 400 millions de couronnes via sa société offshore, où il a ensuite acheté 16 propriétés sur la Côte d’Azur, dont le château Bigaud. Selon les experts, l’opération portait des signes de blanchiment d’argent. Les résultats font partie d’un nouveau projet mondial Pandora Papers, qui est soutenu par un consortium international de journalistes d’investigation. Pig refuse de faire quoi que ce soit d’illégal dans cette affaire et y voit une tentative de saper et d’influencer l’élection.

« Andrej Babi doit prouver qu’il a utilisé l’argent des impôts pour des transactions. Sinon, il n’a pas le droit de faire de la politique et de gérer l’argent des contribuables », a déclaré le chef de l’opposition à l’ODS, Petr Fiala. Le chef du CSSD et partenaire de coalition de Babi au gouvernement, Jan Hamáček, a déclaré dans son récit qu’il s’attend à ce que Babi déclare tous ses actifs offshore dans la déclaration de propriété et ne signifie pas qu’il proclame l’eau en République tchèque et boit du vin dans un paradis fiscal.

Selon le président de Top 09, Markéta Pekarová Adamová, le président de YES voulait éviter la prison, il brûlerait donc facilement cette terre et lui-même vivrait sur la Côte d’Azur, tandis que d’autres répareraient les dégâts pour les années à venir. Le président du STAN, Vít Rakušan, a réagi de la même manière, selon lequel Babi avait préparé un plan d’évacuation. « S’il vous plaît, laissez-le en profiter dans moins d’une semaine en le battant aux élections. Interpol le retrouvera sûrement là-bas plus tard », a-t-il ajouté.

Selon le chef des pirates Ivan Bartoš, les cochons pétrissent ce pays comme un morceau de tissu. « Monsieur Pig prépare un plan d’évasion pour 400 millions de dollars dans un hôtel particulier de la Côte d’Azur. Il l’a acheté en secret et par l’intermédiaire des entreprises des paradis fiscaux, qu’il aurait combattues au point de se déchirer le corps. Selon des experts, l’opération doit être effectuée. .des signes de blanchiment d’argent », a-t-il écrit.

Au lieu de cela, selon un porte-parole du président Jiří Ovčáček, les étranges « résultats d’enquête » sur Andrej Babi suggèrent que certaines puissances à l’étranger ne veulent pas du gouvernement tchèque, qui défend la souveraineté du pays. « Après tout, nous sommes confrontés à une puissante cinquième colonne qui veut asservir notre pays. Étant donné que les soi-disant enquêteurs ont séparé le président de l’Ukraine d’Andrei Babish, une question sérieuse se pose où le vent souffle. Pour ne pas geler », a-t-il expliqué.