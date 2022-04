Actualités de France et de la Région

Centre UAB (Université ouverte du Brésil) de France inscription ouverte pour 300 places pour les programmes d’enseignement supérieur, qui se termine lundi prochain, 25, à 23h59. Ce cours est entièrement gratuit et en modalité EAD (Enseignement à distance).

Les 300 postes disponibles pour le hub UAB de Franca sont divisés en 100 postes pour trois domaines. Pour les programmes d’études supérieures, il existe des options pour les cours de littérature, de mathématiques et de pédagogie. Dans le domaine de l’informatique, des cours de technologie de l’information, de science des données et de génie informatique sont proposés, qui sont tous des diplômes de premier cycle. Les autres types de cours sont les affaires et la production, avec des options pour le technologue en gestion des processus, le baccalauréat en administration des affaires et le baccalauréat en génie de la production.

Les personnes intéressées à suivre des cours UAB doivent remplir: inscription en ligne à l’examen d’entrée à l’université (Université virtuelle de l’État de São Paulo). Les candidats doivent avoir terminé leurs études secondaires et payé des frais de R $ 45. L’avis complet pour l’examen d’entrée peut également être trouvé à Site web de l’Univesp.

L’examen d’entrée Univesp se tiendra en direct et est prévu pour le 22 mai. L’évaluation durera cinq heures et comprendra des questions objectives, en plus d’un essai. Le lieu où le test sera appliqué sera annoncé à partir du 13 mai. Le début des cours pour les cours UAB est prévu le 8 août.