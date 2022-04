Expert: La guerre en Ukraine a montré que l’armée allemande est sous-financée et à peine prête au combat

« La Bundeswehr est dans une situation où, malheureusement, elle ne peut pas fournir (à l’Ukraine plus) d’armes si je veux continuer à garantir la défense nationale et de l’alliance, et je le veux et je le ferai », a déclaré la ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht (SPD). Jeudi. Son chef de parti et chancelier allemand Olaf Scholz, qui a déclaré que l’armée allemande avait largement épuisé sa capacité à fournir à l’Ukraine des armes supplémentaires, a également fait des commentaires très similaires dans une interview au magazine Spiegel.

Les propos de l’homme politique fédéral interviennent malgré le fait que l’Allemagne a jusqu’à présent fourni beaucoup moins d’aide à l’Ukraine en termes de produit intérieur brut que des pays comme l’Estonie, la Pologne, la Lituanie, mais aussi les États-Unis, la République tchèque et la Slovaquie. La Grande-Bretagne, la France et l’Italie devancent l’Allemagne dans cette comparaison.

L’une des principales raisons – si la possibilité d’une réticence politique de Berlin, que les politiciens allemands nient, disparaît – est montrée par une étude de l’Ifo Institute of Economics publiée cette semaine. Selon lui, après des années de paix sur le continent européen et des enquêtes de longue haleine au ministère de la Défense, la Bundeswehr est à bien des égards nettement plus faible qu’elle ne l’était il y a 30 ans. Par exemple, le nombre de chars de combat principaux a chuté de 88 % depuis 1992, et le nombre d’avions de combat et d’hélicoptères a chuté de 78 %. De plus, tous ne sont pas prêts au combat, comme en témoignent divers reportages médiatiques ces dernières années.

Par exemple, en mai 2018, selon le magazine Spiegel, seuls quatre des 128 Eurofighter de l’armée allemande étaient prêts au combat. En moyenne, seuls 13 des 58 hélicoptères de transport NH90, 12 des 52 hélicoptères Tigre et trois des 15 avions de transport A400M étaient prêts pour un déploiement immédiat l’année précédente. Sur un total de 244 chars Leopard 2, il a été possible d’en déployer en moyenne 105 en action de combat.

Le fait que l’armée allemande ne soit pas beaucoup mieux lotie aujourd’hui est attesté par la déclaration de février du général de corps d’armée Alfons Mais, selon laquelle les possibilités de soutien de la Bundeswehr aux Alliés étaient « très limitées ». L’ancienne ministre de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) a critiqué la politique allemande de sécurité et de défense comme n’étant pas préparée.

Selon l’Ifo, le budget de l’Allemagne cette année, qui représente 50,3 milliards d’euros (1,2 billion de couronnes tchèques), soit 1,3 % du produit intérieur brut, ce qui dépasse de loin l’objectif de 2 % de l’Alliance de l’Atlantique Nord, montre également un manque d’investissement dans le armée et armes. .

Le ministre de la Défense Lambrecht blâme désormais le syndicat d’opposition CDU/CSU pour le manque de financement de l’armée, dont les politiciens – dont la chef de la Commission européenne Ursula von der Leyen – dirigent le ministère allemand de la Défense depuis des années. « Lorsque le ministère CDU/CSU dirige cela depuis 16 ans, vous devez vous demander: » Qui est en charge de la Bundeswehr comme ça? « », A-t-il déclaré.

Mais même les sociaux-démocrates de Lambrecht, qui ont dirigé 12 des 16 années de l’ère CDU/CSU de la chancelière Angela Merkel, ne sont pas connus pour avoir poussé à des augmentations rapides des dépenses de défense dans le passé. Tout le contraire. Par conséquent, beaucoup de gens ont été surpris lorsque le chancelier du SPD, qui se fait appeler le parti de la paix, a annoncé un changement majeur dans la politique de défense fédérale après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. « A partir de maintenant, nous investirons chaque année plus de deux pour cent du produit intérieur brut dans notre défense », a déclaré Scholz au Parlement. Il a également promis un fonds spécial pour la modernisation de l’armée de 100 milliards d’euros (2,4 billions de CZK).

Cependant, selon l’étude Ifo, même ce montant ne suffira pas. « Un fonds spécial unique ne suffira pas à compenser entièrement le déficit de financement des années précédentes, à éliminer rapidement tous les déficits et à réorganiser la Bundeswehr de manière durable », a déclaré Florian Dorn, chercheur à l’Ifo. Selon lui, l’armée allemande aurait besoin chaque année de 25 milliards d’euros supplémentaires (609 milliards de couronnes).

Cependant, l’impact se fera également sentir à moyen terme.