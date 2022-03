Accueil hostile des fans du PSG: Neymar et Messi qui ont le plus sifflé après le flop de la Ligue des champions | sport

Cette semaine, le Paris Saint Germain a fait une nouvelle apparition publique au Parc des Princes et pour la première fois depuis la catastrophe du Santiago Bernabéu et qui a vu l’équipe sortir de la Ligue des Champions.

Avec Messi, Mbappe et Neymar sur le terrain, les fans ont accueilli l’équipe avec des huées et des sifflets. En effet, lors de l’annonce des joueurs par haut-parleur, ceux qui ont le plus sifflé sont Neymar et Messi, deux grands joueurs ciblés après l’échec du tournoi continental.

Le seul à applaudir était Kylian Mbappe, qui a également marqué 1-0 contre Bordeaux ce dimanche. Pendant la rencontre, les chuchotements et les sifflets à plusieurs joueurs se sont poursuivis. Ils leur ont également chanté une chanson insultante et ont même interprété un « Ole » alors que Bordeaux a réussi à faire plusieurs passes consécutives, selon des informations en provenance de France.

En effet, sur le deuxième but du match inscrit par Neymar, plusieurs coups de sifflet se sont fait entendre depuis les tribunes. L’ambiance n’est pas des meilleures dans la plus grosse équipe de la capitale française.

La Ligue 1 est le seul tournoi qui reste pour un PSG étoilé qui a craché en début de saison avec l’arrivée de Messi en tant que star. Ils ont perdu en Super Coupe contre Lille et en Coupe de France ils ont été éliminés aux tirs au but contre Nice en huitièmes de finale.

La réponse tendue a coïncidé avec une remarque acerbe de l’un des principaux supporters du PSG.

Pour la première fois, le Paris Ultras Collective (CUP) a réclamé samedi le départ de la direction actuelle du club, dirigée par le Qatari Nasser Al-Khelaifi, en raison du besoin de « personnes qui servent le club et non en profitent ».

Actuellement en championnat local, ils ont 15 points d’avance sur leur plus proche rival, Nice. Cependant, le titre ne couvrira peut-être pas l’échec de l’équipe dirigée par Mauricio Pochettino. En Europe, ils spéculent déjà avec un exode stellaire et un renouvellement d’équipe.

Le coup de sifflet assourdissant du Parc des Princes au PSG à la sortie de l’échauffement des joueurs. Le décibel a été relevé sur le terrain pour essayer de ne pas trop se faire entendre.@diarioas pic.twitter.com/SETGPgIGCh – Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) 13 mars 2022