La récession, notamment dans le réseau, autour du « référendum » consécutif au rôle du roi et fondateur tchèque Přemysl Otakar II, qui devait conduire à la fusion avec la République tchèque, a suscité une vive émotion. Des thèmes polono-tchèques sont également apparus dans les médias, y compris, par exemple, la photo de la «taupe de conte de fées tchèque» perchée sur le fond de Kaliningrad – et pas seulement.

« Souvent, nos propres vies et événements nous rappellent quelque chose que nous avons appris dans l’histoire. Mais ces parallèles s’effondrent généralement. Parce que les événements historiques se sont produits dans un autre contexte », a répondu l’historienne Eva Doležalová lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une pure ironie ou d’un fait historique.

Une figure clé du XIIIe siècle était le roi de Bohême de la famille Přemyslov – souvent appelé « le roi du fer et de l’or » – Přemysl Otakar II.

Son chemin vers le trône royal fut compliqué : au début, il n’était pas pris en compte, car il était le fils cadet, mais le destin le voulait, alors après la mort de son père Václav, il s’assit sur le trône tchèque en 1253. Il C’est alors que commence la montée en flèche de l’empire tchèque et sa grande carrière. Il avait une réputation extraordinaire et son empire s’étendait de la Baltique à l’Adriatique », explique l’historien.

Otakar II. et Chevalier Teutonique

À cette époque, chaque roi médiéval devait tenir compte de la position très puissante du chef de l’Église catholique, basée au Vatican – le Pape. A cette époque, le pape était l’éminent Innocent IV, qui s’appelait Přemysl Otakar II. il avait également besoin d’une confirmation de sa domination sur le sol autrichien. Il l’a également aidé dans sa politique expansionniste.

Le monde à cette époque appartenait aux croisés, « qui étaient dirigés non seulement vers la Terre Sainte, mais aussi vers certaines régions de France. C’était aussi une réaction à plusieurs nouvelles ethnies, parmi lesquelles les Mongols, qui ont atteint l’Europe aujourd’hui ». explique l’historien Doležalová.

L’une des croisades à cette époque a conduit à la région de la Baltique du sud-est, où vivaient les Prussiens païens. Premysl Otakar II. alors il devrait aussi aller aider les chevaliers teutoniques. Il dirigea une expédition en janvier 1254. Le résultat fut l’acceptation de l’Ordre sous protection, lorsqu’il leur accorda des privilèges cérémoniels.

Des chroniqueurs ultérieurs tels que Příbík Pulkava de Radenín dans sa Chronique tchèque décrivent superbement les événements de cette époque.

« Mais vous devez être réaliste à ce sujet – Přemysl Otakar II. en réalité, il n’aurait peut-être pas du tout atteint le roi. Apparemment, il s’était réchauffé à ce moment-là, la zone était marécageuse et il n’était pas facile de continuer. De plus, il a été surpris par la nouvelle de la mort du pape Innocent IV. C’est pourquoi il a dû rentrer chez lui », a déclaré l’historien.

L’historien Josef emlička dans sa monographie sur Přemysl Otakar II. écrit: « Le soutien stratégique du pouvoir de l’ordre dans les pays baltes devait devenir une nouvelle forteresse planifiée de longue date nommée d’après le roi tchèque Královec. Otakar lui-même était censé suggérer l’endroit où les chevaliers teutoniques devraient l’établir. Mais c’est de la fiction , car en raison de contraintes de temps, il n’a pas pu participer personnellement à la fondation de la ville et du château de Královec. »

Il n’y a donc pas eu de pose de pierres de fondation, de fondations de fortifications ou de châteaux, et aucune expédition militaire n’y a vécu. C’était l’aide généreuse et la protection de l’Ordre des Chevaliers Teutoniques, qui pouvait cultiver dans cette région ainsi que conquérir les territoires nouvellement conquis.

Je rigole?

Donc, ce qui reste de tout ce grand événement est une blague dont on dit qu’elle est libératrice. Ainsi qu’un manque de générosité et de compréhension de l’humour. Les événements historiques sont utilisés à mauvais escient pour justifier ce qui ne peut être justifié.

Interrogé par le programme Comment exactement, si le roi tchèque Přemysl Otakar II. il a mené la croisade et n’a pas trouvé la ville de Královec, l’historien Doležalová répond :

« Il a mené une croisade, mais n’a pas réussi à s’assurer un avantage durable. Et quant au Roi, il s’en approcha, et considéra probablement ce lieu comme un point stratégique. Apparemment, il n’a donné son consentement qu’à ériger une forteresse, à partir de laquelle la ville de Královec s’est développée plus tard. »

Et il a ajouté: « Ce territoire n’a jamais appartenu aux terres tchèques, et prétendre que cela n’aurait peut-être pas de sens, même pour Přemysl Otakar II lui-même. »

Vous pouvez trouver l'intégralité du programme d'Ivana Chmel Denčevová dans l'enregistrement audio.