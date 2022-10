France Le président centriste Emmanuel Macron au second tour dimanche élection présidentielle maintenir le mandat profit 58,55 % des voix. Sa rivale de droite Marine Le Pen a remporté 41,45 %. L’agence de presse l’a informé aujourd’hui après avoir compté tous les votes. La participation a atteint près de 72 %.





Résultats sondages à peu près conformes aux projections publiées France médias le dimanche soir après la fermeture élection chambre. Ils ont félicité Macron qui a gagné avec environ 58 % des voix et Le Pen avec environ 42 %.

La DPA rapporte que si la victoire de Macron était convaincante, il a gagné France beaucoup moins de votes présidentiels qu’en élection en 2017, quand il a marqué 66,1 pour cent.

Amérique Président Joe Biden dimanche, il l’a félicitée France son collègue Emmanuel Macron pour sa réélection et a déclaré que les deux pays continueraient à travailler ensemble pour défendre la démocratie. C’est ce qu’a rapporté l’agence de presse AFP.

« J’attends avec impatience la poursuite de notre étroite coopération – en particulier dans le soutien d’Ukrainela défense de la démocratie et la lutte contre le changement climatique », a-t-il écrit Biden sur twitter. France appelé « partenaire clé pour résoudre les défis mondiaux ». Messages de félicitations précédemment publiés sur Twitter par i Amérique Antony Blinken, ministre des Affaires étrangères.

Il a également félicité Macron. ukrainien Président Volodymyr Zelensky. Président France appelés « vrais amis ».

« Félicitations au Président et véritable ami Emmanuel Macron k élection victoire », a déclaré Zelenskyy sur Twitter hier soir. « Je souhaite à Emmanuel Macron un nouveau succès pour le bien de France personnes. J’apprécie le soutien France et je suis sûr qu’ensemble nous avancerons vers de nouvelles victoires. A une Europe forte et unie ! »