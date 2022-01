A nouvelle année, nouvelle étape. Une semaine au Parlement européen

L’eurodéputé maltais Robert Metsola, représentant la démocratie chrétienne, remporte la victoire à l’élection présidentielle du Parlement européen. Il a pris le poste après son prédécesseur décédé

Après l’élection de Metsola, il était temps de choisir son adjoint. La session a souligné la marginalisation absolue du droit et de la justice au Parlement européen

Au début de l’année, la France a pris la présidence du Conseil de l’Union européenne. Le président Macron est apparu à Strasbourg pour présenter un plan pour la présidence française, qui vise, entre autres, à conclure les négociations sur la régulation des grandes entreprises technologiques.

Jusqu’à présent, la réalité sur Internet ressemble à « l’Amérique est libre », mais l’UE veut changer cela

Nouveau président du PE

La session a commencé par le mémorial du précédent président, David Sassoli, décédé il y a dix jours. Mardi, l’eurodéputée maltaise Roberta Metsoli a été historiquement élue présidente du Parlement européen. Metsola est la troisième femme à occuper ce poste. En même temps, il est un représentant du plus petit pays européen, qui ment à ceux qui disent que seul le plus fort et le plus grand (à savoir : l’Allemagne) a une chance d’obtenir une position de leader. Tous les Maltais n’apprécient pas le choix de leurs compatriotes. Sa position profondément conservatrice sur l’avortement reste controversée pour beaucoup. Étonnamment, c’est encore un autre exemple de la fausseté de l’affirmation selon laquelle les opinions conservatrices sont censurées dans l’UE. Metsola a exprimé l’espoir qu’il ne serait pas nécessaire d’attendre encore vingt ans pour une autre femme à la présidence du PE. Probablement pas – aujourd’hui, les femmes en politique font de grandes choses et elles gouvernent, étant à la tête du Parlement, des commissions et des banques centrales, mais aussi, entre autres, du Seym polonais. Le « ciel de verre » s’est fissuré et il sera du devoir des générations futures de politiciens de le garder fissuré pour les femmes.

PiS sur capteur

Après l’élection de Metsola, il était temps de choisir son adjoint. L’audition a affirmé la marginalisation absolue du Droit et de la Justice au Parlement européen. Alors qu’en 2019, le politicien du PiS a réussi à conserver un poste au PE – questeur du Parlement – pour le professeur Karol Karski, cette année, Karski n’a pas réussi à renouveler son mandat. Quatre groupes centristes et de gauche ont établi des « restrictions sanitaires » au PiS et ne veulent en aucun cas traiter avec les politiciens de ce parti. PiS le sait et, par exemple, a nommé un Letton du groupe politique européen conservateur et réformiste, Robert Zile, comme vice-président du Parlement. Zile est devenu l’un des quatorze vice-présidents, avec. Ewa Kopacz. Les paroles d’un député social-démocrate (S&D) à propos du PiS résonnent encore à mes oreilles : « l’ordre a été coupé et c’est arrivé ». Le Parti populaire européen (y compris la Plate-forme civile et le PSL) n’a pas rejoint le boycott du PiS. La semaine prochaine, nous verrons comment les politiciens polonais parviendront à pourvoir les postes les plus influents de chefs de commissions parlementaires.

Macron se bat pour sa réélection

Le président français Macron est venu deux fois à Strasbourg. Lundi, il commémore feu Sassoli. Mercredi, il a présenté le programme semestriel de la présidence française au Conseil de l’Union européenne. Mais les députés à Strasbourg savent que quoi que le président français ne dise ou ne fasse pas, cela sert avant tout un objectif : sa réélection. En avril, les Français se rendent aux urnes. Macron est le favori des sondages, mais le résultat dépendra largement de qui il affrontera au second tour. Est-ce que Valérie Pécresse, soutenue par le PPE, ou la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen ? La campagne a également été lancée par le vert (certains disent, aussi fou) Yannick Jadot, qui à Strasbourg a accusé Macron de traiter secrètement avec la Pologne et la Hongrie sur les questions climatiques favorisant le gaz et l’énergie nucléaire.

Les critiques de Macron sont venues non seulement des eurosceptiques mais aussi des partis pro-européens. Les représentants du S&D et du PPE ont déclaré qu’un beau discours suffisait et ils ont exigé un changement en France et en Europe. La présidence française vise, entre autres, la conclusion des négociations sur la régulation des grandes entreprises technologiques.

Le véritable avenir de l’Europe

Après la fin de la session du Parlement, le même jour jeudi, la prochaine phase de la conférence sur l’avenir de l’Europe commence. Le débat de Strasbourg sur l’avenir de l’Europe présente de sérieux avantages et inconvénients. Mais au total, ils peuvent être réduits au fait qu’on ne sait absolument pas avec quoi se terminera le processus actuel. Peut-être que les traités de l’UE vont changer, comme l’ont demandé les assemblées de citoyens, dont l’une se tient à Varsovie. Mais peut-être que dans quelques mois, des centaines de débats et des dizaines de recommandations ne seront que des histoires sans suite. Tout le monde dans l’UE n’a pas envie de changer l’accord, même s’il y a un besoin objectif (il n’y a pas de compétence sanitaire de l’UE face aux attentes des citoyens). De nombreux gouvernements ont également peur de discuter de l’accord en raison de l’approche du gouvernement vis-à-vis du droit européen à Varsovie.

Alors que d’un côté à Strasbourg il y a une sorte de débat sur l’avenir de l’Europe « simulacre » (conférence), de l’autre, la chambre crée un avenir « pour de bon » (changement de loi). Jusqu’à présent, la réalité sur Internet ressemble à celle des « Américains libres ». N’importe qui peut publier n’importe quoi, vous savez – la liberté d’expression. Pendant ce temps, pendant des années de libertés aussi désordonnées, la réalité a commencé à favoriser les puissants et les influents pour l’argent, et les manipulateurs suspects pour contrôler le processus politique. La « liberté » est devenue une caricature à part entière avec des niveaux élevés de désinformation et de manipulation. Nous vivons dans notre propre bulle d’information, croyant fidèlement et nous réaffirmant chaque jour que seuls « nous » avons raison, et bien sûr il y a plus de « nous ».

De nouvelles règles sur les réseaux sociaux

L’unité veut changer cela et rendre la liberté à ses intérêts fondamentaux. Internet doit être régi par le principe selon lequel ce qui est interdit dans le monde réel doit également être illégal dans le cyberespace. Qu’est-ce qui va changer ? La nouvelle loi imposera de nouvelles obligations majeures, y compris pour les médias sociaux : ils seront chargés de supprimer rapidement les contenus illégaux et de bloquer les diffusions illégales. La transparence de l’algorithme devrait également être accrue, et le Parlement a exigé que l’utilisation de l’algorithme soit complètement exclue pour les mineurs et les groupes vulnérables. Bien sûr, de nombreuses questions se posent quant à la nature de la pratique : qui signalera et décidera quoi supprimer ? Comment éviter les décisions arbitraires tout en respectant la liberté d’expression ? Le Parlement a adopté jeudi sa propre position de négociation entre le Parlement européen et les gouvernements des États membres pour affiner les nouvelles règles du jeu.

Les relations entre les entreprises, y compris les médias, les communautés et les individus définiront les règles de fonctionnement du monde pour les décennies à venir. Notre Parlement, et plus largement – notre Union – s’efforce de protéger la vie privée et la dignité humaines à une époque où nos actions et nos opinions sont sans fin. L’avenir de l’Europe et du monde se jouera dans ce domaine.

