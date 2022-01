35 nouveaux millionnaires de loterie en Suisse en 2021 – TOP ONLINE

« Depuis cinq ans, il n’y a pas eu autant de prix d’un million de dollars à célébrer au Swiss Lotto », a écrit Swisslos dans un communiqué de presse. D’après cela, 32 personnes ont reçu un ou plusieurs millions de francs sur leurs comptes l’année dernière : sept chanceux ont décroché le jackpot, 22 personnes ont gagné un million de francs avec six bons numéros. Le jeu Joker donne aux trois autres une somme à sept chiffres.

Le jeu a également franchi la barre des 1 000 millions en 2021. Depuis sa création en 1970, Swiss Lotto a produit un total de 1 020 millionnaires.

Grâce à l’EuroMillions, un joueur suisse est également devenu multimillionnaire. L’homme a décroché un bénéfice suisse record de 230 millions de francs (210 millions d’euros) en février. Le record de victoires en Suisse est également le deuxième plus grand nombre jamais remporté en Europe. L’EuroMillions a atteint un nouveau sommet en octobre dernier lorsqu’un jackpot record de 220 millions d’euros (environ 236 millions de francs suisses) a été décroché en France.

Avec l’EuroMillions, deux autres joueurs suisses ont pu avoir plusieurs millions de francs crédités sur leurs comptes l’année dernière. Depuis l’introduction du jeu en 2004, l’EuroMillions a transformé 58 joueurs en millionnaires en Suisse.

Swisslos distribue l’intégralité de ses bénéfices annuels d’environ 400 millions de francs à des milliers d’organisations à but non lucratif à but social, culturel ou sportif. L’organisation publiera les détails des résultats 2021 au premier semestre de cette année.