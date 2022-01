De Grace Kelly à Elizabeth Taylor : le bijou avec lequel on leur a promis l’amour éternel

Photo : Archives Hulton/Getty Images

Les diamants sont les meilleurs amis de toutes les femmes. C’est ainsi que s’exprimait Marilyn Monroe lors de la scène très honorable de Les messieurs préfèrent le blond, et à quel point il a raison. Il n’y a pas de vraie star de cinéma qui ne porte pas de superbes bijoux.

De la luxueuse collection de colliers et de diadèmes de Grace Kelly aux colliers et bagues émeraude d’Elizabeth Taylor de plus de 8 millions de dollars, les voici certaines des œuvres que certaines actrices ont dans leurs collections privées.

Elizabeth Taylor possède l’une des plus grandes collections de bijoux au monde, juste derrière la reine Elizabeth II Photo : Shutterstock



Elizabeth Taylor aime les bijoux. Boucheron, Cartier, Tiffany & Co., Bvlgari et Van Cleef & Arpels ; Tous nourris collection de luxe du protagoniste du film de 1973, Cléopâtre.

La collection de Liz est l’une des plus importantes collections privées de bijoux au monde, juste derrière la reine Elizabeth II : elle se compose de 270 pièces et a été vendue aux enchères en 2011 par la maison de vente aux enchères Christie’s. Le montant levé a été extraordinaire : 137 millions de dollars.

Un diadème du 19ème siècle, un ensemble très célèbre de bracelets, colliers, boucles d’oreilles, colliers et bracelets d’émeraude, et un collier laissé à un empereur. Liz Taylor collectionne tellement de bijoux que il est difficile de choisir lequel d’entre eux se démarque le plus.

Photo de diamant Krupp appartenant à l’épouse d’un militaire important du parti nazi avant qu’elle n’atteigne Elizabeth PHOTO : Christie’s

Il pourrait s’agir d’une bague avec le diamant Krupp, qui Richard Burton lui a offert un cadeau en 1968, qu’elle a acheté à New York pour 300 000 $ et a ensuite changé son nom en Elizabeth.

Selon la maison de vente aux enchères, il s’agissait d’une bague d’environ 33,19 carats en grade de couleur D et grade de pureté VS1, qui au moment de sa vente en 2011 s’élevait à UDS. 8 millions 818 500.

Parmi les autres cadeaux offerts par l’acteur et l’un des sept maris d’Elizabeth, l’actrice a également été mise en avant. un collier en forme de cœur fait de jade et de diamants, qui aurait appartenu à l’empereur indien Shah Jahan au XVe siècle.

« La peregrina » appartenait à certaines des dynasties les plus puissantes d’Europe et apparaît dans les portraits d’artistes tels que Peter Paul Rubens et Diego Velázquez.

Elle a également reçu un diadème digne de la royauté datant du 19ème siècle et pèlerin de Cartier, collier composé de perles, diamants, rubis et uPendentif goutte de perle, dit « pèlerin« Elle a sa propre histoire et est la perle la plus célèbre au monde.

La diva mexicaine de l’âge d’or, María Félix, était une grande fan de bijoux de luxe. (Photo : Capture d’écran YouTube / « Enamorada »)

Diva mexicaine de l’âge d’or, María Félix, elle est une grande fan de bijoux de luxe. Par conséquent, les bijoux sont importants comme une maison française Cartier et Harry Winston d’Amérique, a décoré son cou, ses oreilles et ses poignets à plusieurs reprises.

Pourtant, les pièces de la collection de bijoux « La Doña » sont absolument magnifiques. C’est un reptile ou un amphibien reproduit en or et décoré d’émeraudes et de rubis en son propre nom.

D’après ce qui s’était passé, María se rendit dans une boutique parisienne en 1968 Cartier et on lui a demandé de faire un collier de serpent fait avec platine, or blanc, Oui Or jaune, 2 473 diamants (total 178,21 carats), deux émeraudes en forme de poire (yeux et vernis à ongles vert, rouge et noir.

Collier serpent réalisé par Catier pour María Félix, diva du cinéma mexicain Photo : Twitter / @marthadebayle

Le collier a pris deux ans à faire. Ensuite, María Félix a répété la tâche pour loger et en 1985, il a demandé une copie exacte du petit crocodile à faire en utilisant des pierres et des métaux précieux.

Le collier crocodile est en or et possède deux cabochons d’émeraude et deux cabochons de rubis comme yeux., plus d’un millier de luxueux diamants jaunes et plus d’un millier d’émeraudes.

Parmi les autres objets de la collection de María Félix figurent des cadeaux extraordinaires de certains de ses partenaires, dans le cas de Jorge Negrete, qui lui a offert un collier d’émeraude d’une valeur de 300 000 pesos ou le collier abeille, en or 18 ct, calcédoine, onyx et diamants.

Grace Kelly : collection diamants et perles

La princesse et actrice Grace Kelly possède l’une des collections les plus complètes depuis son mariage avec le prince de Monaco (Shutterstock)

L’actrice et fille monégasque, Grace Kelly, est devenue l’une des icônes de la mode les plus importantes du 20e siècle. Les contributions de traducteurs célèbres vont du sac Kelly, de la maison française Hérmes, aux classiques robe jusqu’aux genoux et cintrée à la taille.

Dans ce sens, La collection de bijoux princesse est l’une des plus éblouissantes d’Hollywood et de la famille royale. Kelly collectionne les pièces de la maison de joaillerie française Cartier Pendant sa durée de vie. Même lorsque le prince Rainier lui a demandé de l’épouser, il l’a fait avec ces deux bagues prestigieuses gemme.

La première est une bague avec un anneau de rubis et de diamants imitant l’anneau de Monaco, le second est orné de diamants 10 carats, selon le magazine Exposition de vanité. En plus de la bague, Grace a reçu un collier de la même maison en cadeau pour ses fiançailles, qui serait Ceux-ci sont compris entre 58 et 64 carats.

Grace a reçu un collier pour son site de fiançailles : thebeaumonde.org

À cette coupe luxueuse, divers diadèmes ont également été ajoutés, dont le « Kelly diamond tiara », qui se compose de 214 diamants modernes et de 43 diamants taillés en forme. baguette et diadème bain de mer, décoré de rubis et de diamants.

En plus de son amour des diamants, l’actrice qui s’est fait connaître grâce à son travail avec le réalisateur Alfred Hitchcock adore les perles : « J’aime l’utilisation des perles à l’écran et dans ma vie personnelle. Une femme a besoin de brins et de brins de perles », révélé en 1950 lorsqu’on lui a demandé quel était son goût pour les bijoux.

Grace portait quelques morceaux de perles, mais le collier de perles et de diamants de la boutique française Van Cleef & Aprels s’est démarqué. Cette œuvre se compose de trois rangées d’ornements de perles et de diamants. Enfin, après la mort de l’actrice, en 1982, sa collection il fait partie de la collection Plais Princier à Monaco, où il est toujours exposé.

CONTINUER LA LECTURE:

De Shirley Temple à Liz Taylor : cinq mariages qui ont secoué Hollywood un âge d’or et sa triste fin

Trouble, imitation et même mort : l’histoire du légendaire panneau hollywoodien

Une autre tragédie majeure de « Rebel Without a Cause » aux côtés de James Dean et Natalie Wood