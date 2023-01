Des trois présidents tchèques qui ont servi, seul le premier, Václav Havel, est décédé. Non seulement en République tchèque, mais aussi dans différentes parties du monde, les tabourets rappellent cette personnalité extraordinaire. L’ancien président Zeman a révélé aujourd’hui en Serbie qu’il devrait lui aussi être honoré à titre posthume d’une manière ou d’une autre.

Aujourd’hui, Zeman et son homologue serbe Aleksandar Vučić ont signé un mémorandum dans lequel la Serbie acceptait de faire don de la Maison tchèque de Belgrade à la République tchèque. Il a été confisqué par l’ex-Yougoslavie dans les années 1960, mais est actuellement en cours de réparation et doit être restitué à l’État tchèque. Un contrat de donation sera établi entre les institutions respectives des deux pays.

Le président a rappelé l’histoire du bâtiment, qui en 1939 a été dépassé par environ deux mille Tchèques fuyant le nazisme. « Je suis très heureux que la Serbie leur apporte toute l’aide possible », a-t-il déclaré.

« Je crois que contrairement à la rue que vous voulez nommer après ma mort, Český dům restera un monument beaucoup plus permanent et important de la coopération tchéco-serbe, et nos organisations partenaires et les organisations tchèques, en particulier le centre tchèque, seront actives dans à l’intérieur, qui traite de la coopération économique et culturelle », a déclaré Zeman. « Et je crois vraiment que dans un avenir proche, nous ouvrirons la Maison tchèque, donc nous allons faire quelque chose de très important en politique et c’est plus que des mots », a-t-il ajouté.

Zeman sera président de la République tchèque jusqu’au 8 mars 2023, date à laquelle son deuxième mandat de cinq ans prendra fin. Son dernier voyage à l’étranger était en Slovaquie.