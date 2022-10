Vystrčil signe la nomination présidentielle du sénateur Fischer .

Le président du Sénat Miloš Vystrčil (ODS) signe la nomination présidentielle du sénateur Pavel Fischer (indépendant). Il en a fait l’annonce mardi sur Twitter. Il appréciait les qualités morales de Fischer, respectait la constitution et défendait la liberté et la démocratie. Fischer a annoncé son intention de se présenter lundi dernier et a annoncé qu’il avait déjà suffisamment de signatures de sénateurs, qui devaient être au moins dix, pour se présenter.

« J’ai apposé ma signature sur la proposition de Pavel Fischer d’être le candidat à la présidence de cette république », a annoncé Vystrčil. « Je respecte Pavlo Fischer en tant que personne de haute qualité morale et éthique. Je n’ai aucun doute sur son respect de la Constitution et sa position claire sur la nécessité de protéger la liberté et la démocratie », a déclaré le président du Sénat.

Fischer, ainsi que l’ancien chancelier Danuša Nerudová et le général Petr Pavel, ont été répertoriés il y a une semaine comme des exemples de personnalités qui répondent aux exigences de score de la coalition Spolu (ODS, KDU-ČSL et TOP 09) pour les chefs d’État. Selon les sondages d’opinion, Fischer ne fait pas partie des favoris pour l’élection présidentielle, qui se tiendra en janvier de l’année prochaine. Selon le modèle de septembre de l’agence, Median, elle a le soutien d’environ six pour cent de l’électorat. Fischer se présente à nouveau à la tête de l’État, lors de la dernière élection présidentielle de 2018, il est arrivé à la troisième place avec dix pour cent des voix.

Au tournant du millénaire, Fischer a travaillé au bureau du président de la République, d’abord en tant que conseiller de Václav Havel, puis en tant que chef du département politique. De 2003 à 2010, il a été ambassadeur de la République tchèque en France et à Monaco, puis directeur de la sécurité – la section multilatérale du ministère des Affaires étrangères. Après avoir quitté le ministère, il a travaillé comme directeur de l’organisation STEM, qui s’occupe de la recherche sur l’opinion publique. À l’automne 2018, il est élu sénateur de Prague 12.

Entre autres choses, Fischer et Vystrčil étaient liés par le soutien à Taïwan, qu’ils ont visité l’année précédente dans le cadre d’une mission de sénateur, ou à l’Ukraine contre l’agression russe, où ils se sont rendus en avril de cette année, un mois et demi après le début de l’offensive. . .

Selon les sondages d’opinion, Petr Pavel et le chef du mouvement ANO, Andrej Babi, sont considérés comme les favoris pour l’élection de janvier, mais il n’a pas confirmé sa participation à l’élection. Parmi les têtes de liste figuraient également Danuše Nerudová, président de la Confédération tchéco-morave des syndicats Josef Středula ou le sénateur Marek Hilšer.