« Vous les gens de l’Europe post-communiste êtes plus matures que nous »

Les critiques du politiquement correct, de l’idéologie du genre et de la soi-disant politique identitaire viennent principalement de la droite. En revanche, la star de la philosophie autrichienne contemporaine, Robert Pfaller, vient de la gauche. Nous avons publié une interview avec lui début 2018. A cette époque, son livre Adult Speech était publié à Vienne. Sa disparition de la politique et de la culture. Il était un interprète de Karl Marx, et dans les guerres culturelles qui ont agité le monde anglo-saxon, d’où elles se sont propagées dans tout l’Occident avec des retards de phase, il a vu des thèmes de substitution assez bons pour remplacer les vrais. Pour Pfaller, un tel problème réel est avant tout l’augmentation des inégalités de revenus.

ROBERT PALLER (1962) Né à Vienne, professeur de philosophie et d’études culturelles, a travaillé aux universités de Linz et de Vienne, a visité la France, les Pays-Bas et l’Allemagne. Il est connu pour ses études sur ce qu’on appelle l’interpassivité, l’habitude des contemporains de déléguer leurs plaisirs et leurs sentiments à d’autres personnes ou choses. Il est l’auteur de best-sellers philosophiques (par exemple Pourquoi vaut la peine d’être vécu, allemand 2011). Il a été impliqué dans le groupe civique Mein Veto, qui s’oppose aux restrictions des droits de la personne en Autriche. Selon le groupe, il s’agit notamment d’interdictions de fumer, de boire de l’alcool en public, de campagnes gouvernementales et européennes mettant en garde contre la consommation de sucre, les modes de vie malsains, etc.

Qu’est-ce que le discours d’adulte ? Qu’est-ce qui rend ce phénomène digne de votre attention pour écrire un livre entier à son sujet ?

J’ai eu ma première impulsion d’écrire un livre sur les vols long-courriers vers l’Amérique, quand nous jouions un film dans un avion et qu’il y avait un avertissement au début qu’il parlait d’adultes. Dans le livre, j’utilise le virage comme une description du confort des citoyens démocrates émancipés : la possibilité d’entrer dans les espaces publics et, au sens figuré, d’y laisser leur blessure, leur place sensible dans le vestiaire. Cela me semble un symptôme que la combinaison du langage adulte en anglais contienne quelque chose d’indécent, surtout de sexuel. En Allemagne, en revanche, nous n’avons pas du tout de mot spécifique pour cela. Donc la maturité est toujours quelque chose d’évident, de positif. Lorsque nous disons, comportez-vous comme un adulte, nous rappelons à la personne qu’elle a le pouvoir de surmonter son état intérieur, de lutter contre ses propres sautes d’humeur.

Et cette mode s’est-elle propagée du monde anglo-saxon au continent européen ?

Jusqu’à présent, la propagande est venue des élites américaines et britanniques, mais elle s’est systématiquement installée en Europe – dans les médias et divers cercles considérés comme libéraux. Même dans les pays qui n’ont jamais eu de colonies africaines ou d’esclaves noirs, comme l’Autriche, il y a un débat sérieux sur la question de savoir si le mot nègre doit être omis des anciens textes de lecture de livres. Plus important encore, je pense, est une sorte de contexte institutionnel, que nous avons ici comme en Amérique : chaque réglementation au nom d’un groupe sensible de personnes donne du pouvoir à un nouvel organe de contrôle. La soi-disant réforme de l’université de Bologne, prétendument menée en faveur de ceux qui n’ont pas accès à l’éducation, a créé un appareil complètement anti-productif. Dans ce document, les bureaucrates font des évaluations de la recherche et de l’enseignement, même s’ils ne comprennent ni l’un ni l’autre. Ils formulent des indicateurs selon lesquels les universités devraient fonctionner. Et les études elles-mêmes sont organisées de telle manière qu’environ 70% de l’attention et de l’énergie des étudiants sont consacrées à des formalités plutôt qu’à se consacrer réellement à l’apprentissage. De plus, nous avons un centre de conseil pour tous les types d’étudiants sensibles, ce qui augmente généralement leur sensibilité autrement.

Les parents ne jouent-ils pas aussi un rôle là-dedans ? Il y a une vingtaine d’années, pour suivre l’exemple de l’Amérique, il y avait une race appelée parents hélicoptères qui élevait des enfants à la peau fine. Ces intouchables viennent à l’université aujourd’hui, pleurant, insultant et intimidant les professeurs qui n’ont pas de véritables opinions progressistes, car les opinions dissidentes chasseront ceux qui ne les touchent pas.

Le fait est que certaines éducations anti-autoritaires ont contribué à des situations où les adultes d’aujourd’hui ne savent pas qu’ils peuvent faire face et gérer leurs états psychologiques et leurs humeurs. Mais à mon avis, l’émergence d’un appareil bureaucratique parasite est plus importante. Il est largement fondé sur des arguments apparemment émancipateurs. Les appareils ont une fonction structurelle importante : ils détruisent les compétences, produisent des moyennes d’esclaves et neutralisent toute critique.

Diriez-vous que l’Occident est généralement un enfant de lui-même ? Depuis combien de temps observez-vous cette infantilisation ?

Les tendances que je décrirai avec la devise « les mots créent le contraire de la réalité » et les porteurs de ces tendances avec la devise « les gens vivent de leurs erreurs » ont tous commencé à émerger dans les années 80. Conformément aux politiques d’austérité, il a été adopté par la plupart des gouvernements en Europe. L’infantilisation est aussi grandement favorisée par le fait que les grandes questions sociales sont dépolitisées au profit de la moralisation. La moralisation se produit lorsque l’appareil de contrôle parle au nom des faibles. La moralité exige toujours un protagoniste complètement innocent. Seuls les innocents et les faibles sont des moralistes qui pensent bien aussi. D’où un penchant pour les enfants et tout ce qui est enfantin.

Je pense que dans le domaine de l’allemand, vous êtes supérieur à nous en matière de supervision linguistique. Au fil des ans, dans l’allemand parlé, chaque groupe a été traité de manière équilibrée : philosophes, scientifiques. Mon exemple préféré est le politicien social-démocrate en Allemagne qui condamne les terroristes hommes et femmes dans ses discours. Mais parce que ce serait ennuyeux sur le papier, la conjonction « je » a été introduite dans l’allemand écrit : scientifique-moi-femme. Un tel langage est encore inimaginable ici.

Connecter le « je » n’est qu’une des découvertes des gens qui vivent de leurs anciennes erreurs. C’est difficile à écrire, encore moins à prononcer. Cependant, l’exigence minimale lors de l’introduction de quelque chose de nouveau dans une langue est que la nouvelle doit fonctionner parfaitement et mieux que l’ancienne. Sinon, la nouveauté sera à nouveau perdue. Mais parce que ces gens ne connaissent rien à la langue, et parce que le maintien de l’État troublé garantit leur subsistance, ils prodigueront toujours de mauvais conseils. Soit dit en passant, la conjonction « je » commence également à avoir un ton sexiste, vraisemblablement son utilisation n’inclut pas waria et queer. Sur le plan psychanalytique, on pourrait soutenir que la création d’un langage politiquement correct est motivée par un surmoi impitoyable qui ne peut jamais être satisfait et que toute solution, même avec de bonnes intentions, devrait être immédiatement punie comme un mal réémergent. De l’extérieur, rien de tout cela ne manque d’une certaine qualité comique. J’ai l’impression que la République tchèque, comme la Slovénie par exemple, est capable de garder un peu de bon sens ici. Vous ne pratiquez pas immédiatement toutes les choses stupides dans la panique. Je pense que cela a à voir avec le fait qu’à une certaine époque les pays socialistes étaient plus avancés dans l’égalité des hommes et des femmes – comme dans l’égalité des homosexuels – que l’Occident capitaliste. Aujourd’hui, il a agi comme s’il avait tout compris.

Livre

La vie change est un ensemble de 50 entretiens avec des personnalités mondiales et nationales de premier plan. Nous reflétons les changements dans la société, après la pandémie du virus chinois, un autre coup a été porté sous la forme de la guerre de la Russie en Ukraine, qui a peut-être été le déclencheur du plus grand changement social depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Des interviews que vous trouverez dans ce livre :

