voir le match d’aujourd’hui (10)

Crédit : Lucas Figueiredo/CBF

Avec 100 % de réussite aux Éliminatoires, le Brésil a une rude confrontation devant lui dans la compétition. À Barranquilla, Équipe Tite contre la Colombie, qui cherche à entrer dans le G-4. Après avoir quitté le match contre le Venezuela, avec une suspension, Neymar a été confirmé dans le match, mais Tite reste un mystère quant à la manière dont il améliorera l’alignement.

« Notre travail ne nous permet de sauver personne au Brésil, mais d’avoir des athlètes en parfaite condition pour les matchs. Neymar est de retour, oui, mais je n’anticipe pas. Il y a d’autres changements à venir., a déclaré l’entraîneur de sélection.

Caracas ️ Barranquilla ! Découvrez comment l’équipe nationale du Brésil s’est rendue en Colombie ️🇧🇷 pic.twitter.com/FbysUXA2Ch — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 9 octobre 2021

De plus, en Europe, l’Espagne et la France se disputent les décisions de la Ligue des Nations. Malgré le favoritisme de Mbappé et de ses coéquipiers, « La Furia », qui a misé sur des jeunes à fort potentiel, s’est engagé à tout donner pour le titre.

Voir ci-dessous les meilleurs jeux d’aujourd’hui (10).

ÉLIMINATEUR DE COUPE (AMÉRIQUE DU SUD)

17h30 : Venezuela v Equateur

18h00 : Colombie vs Brésil

20h30 : Argentine contre Uruguay

21h : Chili vs Paraguay

LIGUE DES NATIONS

10h : Italie-Belgique (décision 3e)

15h45 : Espagne-France (finale)

CHAMPIONNAT DU BRÉSIL

CHAMPIONNAT DU BRÉSIL SÉRIE C

CHAMPIONNAT DU BRÉSIL SÉRIE D

16h00 : Atlético-CE vs Ferroviária

17h30 : Caxias vs ABC

ÉLIMINATEUR DE COUPE (CONCACAF)

19h00 : Jamaïque x Canada

19h00 : Costa Rica x El Salvador

19h00 : Panama x États-Unis

20h : Mexique x Honduras

ÉLIMINATEUR DE COUPE (AFRIQUE)

10h : République centrafricaine vs Nigeria

10 heures : Ouganda x Rwanda

10h : Kenya vs Mali

10h : Bénin vs Tanzanie

13h : Zambie contre Guinée équatoriale

13h00 : Cap Vert vs Libéria

13h : Madagascar x Congo

16h00 : Mauritanie v Tunisie

