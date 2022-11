Une voix insupportable. L’Espagne a remporté le championnat de vuvuzela

Pour la première fois, l’Afrique accueille la Journée mondiale du football, qui se déroule à tour de rôle dans un système d’attribution dit par rotation, dans lequel les continents alternent. Cinq pays ont soumis des candidatures : l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Égypte et le projet conjoint de la Libye et de la Tunisie, qui ont cependant été retirés après l’expérience du Championnat d’Asie de 2002, lorsque le Japon et la Corée du Sud ont partagé les devoirs et les droits.

Lors d’une conférence de presse le 24 mai 2004 à Zurich, le président de la FIFA, Joseph Blatter, a annoncé que l’Afrique du Sud avait gagné, après avoir reçu 14 voix des membres de l’exécutif, le Maroc dix, l’Égypte aucune. Personne ne sait jamais qui a voté pour qui et si les résultats du vote ont été vérifiés…

L’Afrique du Sud a tenté d’accueillir au début de 2006. Cela a trouvé un grand soutien dans la personnalité du président Nelson Mandela, un grand combattant pour renverser l’apartheid. Il a souligné l’importance du football dans sa vie lorsqu’il a été emprisonné à Robben Island avec d’autres opposants au régime. « Jouer au football nous fait nous sentir vivants et dignes, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons », a-t-il déclaré.

Tchèque contre Slovaquie

Lorsque l’équipe nationale avec la Tchécoslovaquie s’est terminée par une lutte infructueuse pour participer à la Coupe du monde 1994, les journalistes slovaques ont soupiré: « Vous les Tchèques, vous ne regarderez plus jamais un championnat de football, nous ne le ferons jamais! », leur rappelant une qualité différente. Et bientôt à l’Euro 1996 en Angleterre, l’équipe tchèque a atteint la finale.

Histoires de l’histoire de la Coupe du monde La politique n’appartient pas au football, disent les anciennes règles. Ce n’est vraiment qu’un vœu pieux. Seznam Zprávy vous propose une série de l’histoire de tous les championnats du monde de football de 1930 à nos jours.

Mais le temps peut changer beaucoup de choses. L’équipe slovaque s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2010, après avoir réussi avec la Slovénie dans les éliminatoires du groupe 3 européen, où les Tchèques figuraient également. Les anciens frères de l’Est ont eu leurs batailles les uns contre les autres – notamment la défaite 1: 2 à domicile à Prague (le match revanche à Bratislava s’est terminé 2: 2) hante à ce jour.

Développement bien calculé

Le développement du groupe a atteint un stade où les Tchèques peuvent s’appuyer sur un ancien partenaire fédéral qui se trouve avoir le destin entre leurs mains. Si la Slovaquie bat la Slovénie à domicile dans l’avant-dernier match, elle peut laisser les Tchèques avec espoir.

Mais les chiffres de la Slovaquie sont clairs – il suffit de regarder le dernier match en Pologne et vous êtes sur la bonne voie pour le championnat d’Afrique. L’idée que se font les Tchèques de la façon dont leurs anciens citoyens se battraient pour leur cause est tout à fait bizarre.

Fiers – voire insultants pour leurs anciens partenaires fédéraux – les Tchèques sont restés chez eux, tandis que la Slovaquie a marqué sa première et jusqu’ici unique participation. Et le résultat n’était pas mauvais – il a éliminé l’Italie, championne en titre.

L’affaire Knysna culmine avec une grève des footballeurs

Tout comme l’Italie, les précédents finalistes du championnat, la France, ont également eu de la malchance. Bien pire en fait. Leur effondrement – tant dans le jeu que dans la relation – est inscrit dans l’histoire puisque le cas de Knysna correspond à l’existence de l’expédition française en République d’Afrique du Sud.

Après un match nul et vierge contre l’Uruguay et une défaite inattendue contre le Mexique, l’accumulation de discorde au sein de l’équipe a abouti à une grève des joueurs qui ont refusé de descendre du bus avant l’entraînement.

La presse a appris en un éclair que Nicolas Anelka avait insulté l’entraîneur Raymond Domenech à la mi-temps avec une déclaration vulgaire : « Va au diable, sale garçon ». La direction de la guilde a immédiatement retiré les rebelles et les voyous de l’armée et les a renvoyés chez eux. Cependant, certains de ses coéquipiers l’ont défendu, le racisme a été dénoncé à haute voix. Les relations ont été déchirées, suivies d’une défaite contre l’équipe locale et d’une énorme humiliation.

Le président et les femmes

Le scandale a pris des proportions gigantesques, même le président de la République, Nicolas Sarkozy, a ordonné aux ministres concernés (Roselyná Bachelotová pour le ministère des Sports et Rama Yadeová pour le ministère des Affaires étrangères) de s’en occuper. Cette affaire est également traitée par l’Assemblée nationale.

Ce n’est qu’alors que le défenseur Bacary Sagna, dont les ancêtres sont originaires du Sénégal, a systématiquement rejeté le racisme et a révélé que le pire était l’arrivée des épouses des joueurs. L’adage « cherchez la femme » devient réalité.

Avant le prochain championnat du Brésil en mai 2014, la société Adidas, qui fournit les équipements sportifs de l’équipe de France, a décidé de détruire le bus maudit afin d’éloigner les mauvais esprits.

Honte aux traîtres de la nation et du peuple

Depuis la Coupe du monde de 1966 en Angleterre, les footballeurs nord-coréens sont revenus en héros, battant l’Italie et se qualifiant pour les quarts de finale. Cependant, la deuxième entrée dans l’histoire a été très infructueuse : ils ont perdu les trois matches du groupe inférieur – contre le Brésil (1:2), le Portugal (0:7) et la Côte d’Ivoire (0:3).

Ils ont été punis après être rentrés chez eux. Selon Radio Free Asia, ils se sont tenus pendant six heures devant quatre cents politiciens, athlètes et étudiants qui se sont relayés pour critiquer les joueurs. L’événement au Palais de la culture populaire de Pyongyang était également accompagné de commentaires de la télévision d’État soulignant les erreurs de chaque joueur. Au final, chaque footballeur a dû critiquer l’entraîneur Kim Jong-hun.

Selon certaines informations, l’entraîneur de cinquante-trois ans devait être expulsé du parti et envoyé travailler sur un chantier en guise de punition. La raison en était « la trahison de la confiance de Kim Jong-un », le plus jeune fils et successeur du leader Kim Jong-il. Seules les plus grandes stars, Chong Tae-se et Ahn Jong-hak, qui vivent au Japon, sont absentes de la critique publique.

La FIFA s’est intéressée à l’affaire en envoyant une lettre à l’association de football de la RPDC, dans laquelle elle demandait des explications. « C’est comme une enquête. Pour nous faire savoir si ce que les médias ont trouvé est vrai », a expliqué le président Blatter.

Le président de la Confédération asiatique de football, le cheikh Mohamed bin Hammam du Qatar, a déclaré qu’il avait parlé à quatre joueurs mais qu’ils ne se sont plaints d’aucune sanction…

Coupe du monde 2010 – Afrique du Sud

Intervenants (32): France, Argentine, Espagne, Slovaquie, Italie, Allemagne, Brésil, Royaume-Uni, Slovénie, Portugal, Pays-Bas, Danemark, Suisse, Grèce, Serbie, Chili, Paraguay, Uruguay, États-Unis, Mexique, Corée du Sud, Corée du Nord, Honduras, Japon , Australie, Cameroun, Afrique du Sud, Algérie, Ghana, Nigéria, Côte d’Ivoire, Nouvelle-Zélande

Demi finales: Espagnol-Allemand 1:0, Pays-Bas-Uruguay 3:2

Pour la 3ème place : Allemagne–Uruguay 3:2 (1:1)

Final: Espagne-Pays-Bas 1:0 après prolongation (0:0, 00:0)