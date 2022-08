Une vague de chaleur a balayé l’Europe. L’Espagne et la France sont aux prises avec des températures élevées

Mis à jour 20:20, 16/06/2022



16/6/2022, 14:08

La chaleur extrême continue en France. Un avertissement contre les températures élevées a été annoncé par les autorités françaises dans l’ouest du pays. Ils devraient culminer vendredi et samedi. Une situation similaire se produit également en Espagne.

La chaleur insupportable devrait durer au moins cinq jours. En début de week-end, jusqu’à 75% de la France sera touchée. La température oscillera entre 35 et 40 degrés. Jeudi, les thermomètres montraient jusqu’à 40 degrés Celsius à certains endroits.

« Oui, la chaleur arrive très vite, mais il faut s’adapter. C’est très difficile à gérer et fatiguant. Et ce n’est que le début de la saison », a déclaré la Française lorsqu’on lui a demandé. Mercredi après-midi, les météorologues ont annoncé le deuxième niveau d’alerte le plus élevé des 23 départements français. Plus ajouté jeudi. Le gouvernement a demandé aux municipalités d’assurer la protection des personnes âgées, des enfants et des malades chroniques.

Des records de température sont battus dans de nombreux endroits, atteignant souvent en moyenne jusqu’à dix degrés de plus que d’habitude pour cette période.

« Il fait très chaud ici toute la matinée. C’est la chambre de mon fils Viktor et il est très difficile de vivre ici. Nous avons un ventilateur ici et nous fermons toutes les fenêtres. Mais même si nous prenons toutes ces précautions, c’est très difficile rester ici. », a commenté un autre interrogé sur les conditions dans lesquelles il vivait.

L’Espagne est également aux prises avec des températures élevées depuis le week-end, lorsqu’une masse d’air chaud s’est déplacée du Maroc. « Je ne peux pas très bien le supporter. Je dois beaucoup me reposer et me rafraîchir dans la piscine. Je bois aussi beaucoup de boissons gazeuses et d’eau froide », a déclaré l’étudiante espagnole Brooke Keener. Dans les villes espagnoles, dont Madrid, les températures ont oscillé autour de 40 degrés jeudi.

Les villes ont commencé à installer de nouvelles fontaines à cause de la chaleur. Barcelone a même aménagé près de 200 espaces climatisés dans le musée où les gens peuvent se rafraîchir.

« Il fait chaud partout. Même dans le métro. Partout où je vais. Je préfère me jeter à l’eau quelque part », se plaint Fernando Figuaeroa, un touriste du Venezuela. L’air chaud se déplace maintenant progressivement vers l’est à travers l’Europe. Une vague de chaleur touchera l’Allemagne dans les prochains jours et les Tchèques ce week-end. Après l’ouragan, nous connaîtrons des températures tropicales jusqu’à 36 degrés à certains endroits.

Les records de température chuteront également au Royaume-Uni, où il se situe généralement autour de 20 degrés à la mi-juin. Pourtant, d’ici la fin de la semaine, le thermomètre à Londres devrait monter à 34 degrés.

Niká, TN.cz