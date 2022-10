Une course douloureuse. A Sepang, cependant, Salač a marqué des points, malgré une blessure au doigt

L’Espagnol Augusto Fernández est en tête de la catégorie Moto2 grâce à une quatrième place. Le Japonais Aie Ogura a été éliminé de la première ligne, qui est tombé dans le dernier tour dans une vaine bataille pour la victoire et n’a pas terminé.

Salač s’est blessé à deux doigts lorsqu’il s’est écrasé lors des qualifications de samedi, et un point d’interrogation pesait sur son départ. Enfin, il est entré dans la course et après être parti de la 18e position, il a pu remonter jusqu’à la position de buteur.

« Après hier, j’étais sûr à 99 % que je ne pourrais pas courir. Je suis fier de moi pour ne pas avoir abandonné », a déclaré Salač dans son communiqué de presse.

« Lors de l’échauffement, j’ai roulé trois tours avec une douleur atroce, et le timing n’était pas bon non plus. Je n’avais pas beaucoup de sensations et de force dans ma main gauche. J’ai appuyé ma paume sur le frein, et quand j’ai changé le sens de la marche, j’ai essayé de travailler davantage avec mes pieds », a expliqué le Tchèque.

Malgré ces difficultés, il démarre très bien et progresse d’environ sept places en première mi-temps. « J’ai couru dans un groupe où je me battais pour la neuvième position. La moto fonctionnait très bien, malheureusement à quatre tours de l’arrivée, mes doigts et toutes mes mains ont commencé à me gratter vraiment mal. J’ai terminé la course avec plus ou moins une main et j’ai beaucoup souffert. . Ce fut l’une de mes courses les plus douloureuses », a déclaré Salač.

Grâce à sa onzième place, il a marqué des points dans un tiers des quatre dernières courses. Il n’a pas terminé dernier en Australie après être tombé de la quatrième place, mais avant cela, il a terminé deuxième en Thaïlande et dixième au Japon.

Fernández devance Ogura de 9,5 points avant le dernier Grand Prix de Valence. Dans le même temps, le coureur japonais aurait pu se diriger vers l’Espagne avec un plus gros avantage, mais il a bousillé la fin de course. D’abord, il a perdu la tête après un mauvais virage, et dans le dernier tour, alors qu’il tentait de revenir au premier rang, il n’a pas réussi à attaquer Arbolin et n’a pas terminé après une chute.

Bagnaia la plus proche du titre en MotoGP

En MotoGP, l’Italien Francesco Bagnaia se réjouit, car il a le premier titre de sa carrière à portée de main avant le dernier Grand Prix de Valence. Il mène le champion en titre Fabio Quartararo de France avec 23 points au classement.

Bagnaia compte trois dixièmes d’avance sur sa compatriote Enea Bastianini. Le troisième s’est terminé par une défaite de trois secondes contre Quartararo. Après cinq courses, il a pu monter sur le podium, mais cela n’a pas suffi à dramatiser la course au titre.

« J’ai eu le meilleur départ de ma vie et grâce à cela, nous avons fait un grand pas vers le titre », a déclaré l’Italien de 25 ans dans une interview télévisée, remportant sa septième victoire de la saison. Lors des neuf dernières courses, il a gagné pour la cinquième fois et terminé sur le podium pour la huitième fois.

Bagnaia compte 23 points d’avance avant la course de Valence le 6 novembre, et il lui suffit de terminer à la 14e place. « Je suis content que nous ayons étendu la lutte pour le titre à Valence, mais nos chances sont déjà très minces », a déclaré Quartararo.