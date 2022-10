Une chaleur record frappe d’autres parties de l’Europe, les incendies continuent de brûler dans le sud et en France

Londres/Paris/Athènes – Une chaleur record continue de frapper l’Europe aujourd’hui, après la partie occidentale du continent, des records ont également été signalés par des pays situés plus au nord et à l’est de l’Europe. Plusieurs records régionaux de température ont été établis en Allemagne et le Danemark a atteint au moins sa température la plus élevée en juillet. La France et la Grèce continuent de lutter contre les incendies de forêt. Les zones les plus touchées de l’ouest de la France ont été visitées par le président Emmanuel Macron, qui a promis des changements structurels et un meilleur équipement des pompiers.

Selon des données préliminaires, au moins six records régionaux de température ont été établis jusqu’à présent en Allemagne – pour les États du Bade-Wurtemberg, de la Basse-Saxe, de la Saxe-Anhalt, de Hambourg, du Schleswig-Holstein et du Mecklenburg-Vorpommern. La température la plus élevée, à 40,3 degrés Celsius, a été mesurée à 15h30 CEST dans la ville de Bad Mergentheim-Neunkirchen dans le Bade-Wurtemberg, a rapporté le service météorologique allemand DWD. En Allemagne, des températures supérieures à 40 degrés ont été mesurées pour la dixième fois depuis le début des mesures.

Le Danemark a enregistré la température la plus élevée de la région pour le mois de juillet, et n’a pas exclu de battre plus tard le record absolu. Dans la région du Jutland occidental, les météorologues ont mesuré 35,6 degrés Celsius, soit trois dixièmes de degré au-dessus de la précédente température la plus élevée de juillet enregistrée en 1941.

Pendant ce temps, la France, où une canicule extrême s’est accompagnée d’incendies ces derniers jours, tente de faire face aux conséquences des manifestations du changement climatique. Macron a promis des changements structurels lors de sa visite dans le département de la Gironde, où deux incendies en une semaine ont englouti une zone d’environ 200 kilomètres carrés et forcé l’évacuation de près de 37 000 personnes. « Nous allons tout de suite recommencer à travailler, nous allons semer à nouveau, nous allons reconstruire, mais avec des règles différentes, avec des règles préventives », a déclaré le président.

Macron a également déclaré, selon l’AFP, qu' »il est nécessaire d’acheter plus d’avions pour lutter contre les incendies ». Le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a déclaré à la télévision France 2 que la France devrait investir davantage dans la lutte contre les incendies. Selon lui, le gouvernement a alloué 850 millions d’euros (plus de 20 milliards de CZK) pour la modernisation de la flotte d’avions de lutte contre les incendies et un milliard d’euros pour la plantation d’arbres.

La canicule qui a frappé l’Europe ces derniers jours a également provoqué des incendies en Espagne, au Portugal, en Slovénie et en Grèce. Dans l’après-midi, les pompiers grecs ont réussi à maîtriser un important incendie de forêt, qu’ils combattent depuis mardi près de la limite nord-est d’Athènes. Cependant, il y avait encore plusieurs centaines de pompiers et d’avions de pompiers sur les lieux, en raison des vents violents dans la région, de sorte que le feu a pu se propager à nouveau.

Les pompiers en Grèce ont répondu à 117 incendies au cours de la dernière journée, de grands incendies étant éteints, par exemple, sur la péninsule du Péloponnèse. En Espagne, les incendies de forêt ont détruit plus de 60.000 hectares en plus d’une semaine, depuis le début de l’année, selon le Centre européen des feux de forêt (EFFIS), les incendies ont ravagé 184.300 hectares à travers le pays. Les feux de brousse de cette année en Espagne seront probablement les pires de l’histoire, le précédent record datant de 2012.

Un incendie majeur dans la province espagnole de Zamora a été maîtrisé, mais la situation se détériore dans la province de Saragosse dans la région autonome d’Aragon. Le Premier ministre Pedro Sánchez a réitéré que la lutte pour réduire les gaz à effet de serre est une priorité pour son gouvernement et « devrait être une priorité pour tous les pays ».

Au Royaume-Uni, où une température record de 40,3 degrés Celsius a été enregistrée mardi à Coningsby, en Angleterre, une vague de chaleur a perturbé la circulation pour une troisième journée aujourd’hui. Les pompiers sont restés en alerte maximale après les incendies de mardi, bien que le ciel nuageux et la pluie aient soulagé les températures torrides de ces derniers jours.

Les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, plus intenses et plus longues en raison du changement climatique, avec un temps chaud et sec susceptible de déclencher des incendies. Selon les scientifiques, le monde s’est réchauffé d’environ 1,1 degré Celsius depuis le début de l’ère industrielle, et si les gouvernements du monde entier ne réduisent pas considérablement les émissions, les températures continueront d’augmenter, rapporte l’AP.