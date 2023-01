Une baleine coincée dans la Seine française. Il l’a transféré dans un réservoir d’eau salée

Le béluga du Nord se trouve couramment dans les eaux de l’océan Arctique. La semaine dernière, cependant, l’un d’eux s’est égaré dans la Seine, dans le nord de la France. Mardi, il arrivera enfin à la saumure – les experts prévoient de déplacer les cétacés dans un réservoir d’eau salée.

Loin des régions arctiques et subarctiques où vivent habituellement les bélugas, un « canari des mers », les cétacés surnommés parce qu’ils peuvent communiquer par de nombreux sons, s’est égaré la semaine dernière. Il s’est retrouvé coincé dans la Seine française et a nagé à mi-chemin de Paris. Les sauveteurs ont enfermé la baleine à Vernon, à environ 70 kilomètres de la capitale française, a indiqué l’agence. Reuter.

Au cours de la fin de semaine, le béluga a reçu des vitamines et des antibiotiques, mais a refusé de manger. Les équipes de secours françaises ont découvert plus tard que l’homme de quatre mètres était émacié et avait des changements cutanés. Les experts sont perplexes non seulement sur la façon dont la baleine s’est rendue si loin au sud de son habitat naturel, mais aussi sur la façon dont elle a survécu dans des eaux plus chaudes et plus fraîches.

Enfin une solution a été trouvée. Le béluga sera transféré dans un bac à saumure. « Aujourd’hui est un grand jour pour le béluga et toutes les personnes impliquées dans son sauvetage. Il sera transféré de la rivière dans un réservoir d’eau salée où il recevra des soins sous la supervision d’experts. Il sera ensuite relâché en pleine mer, espérons-le avec les meilleures chances de survie. Survivre », a écrit l’organisation sur son site Internet Berger des mers françaisparticiper au sauvetage des cétacés.

Cette année, ce n’est pas la première baleine à nager dans la Seine. Fin mai, un épaulard gravement malade est entré dans la rivière, mais les tentatives pour le sauver ont échoué. L’épaulard est malheureusement mort dans la rivière, a rapporté le journal Sécurité.

TN.cz