Un archéologue français a déchiffré un manuscrit vieux de mille ans

Des plusieurs milliers d’années d’écrits, seuls quelques-uns restent illisibles aujourd’hui. Grâce à une équipe de scientifiques européens dirigée par l’archéologue français François Desset, l’un des derniers scripts a finalement été déchiffré. Élamite linéaire, ou écriture élamite linéaire, un système utilisé dans ce qui est aujourd’hui l’Iran.

Selon un article récemment publié dans un magazine Zeitschrift pour l’Assyriologie und vorderasiatische Archäologie (Journal of Assyriology and Near Eastern Archaeology), l’ancienne langue de l’élamite linéaire est enfin déchiffrée.

Si les résultats sont vrais, ils pourraient aider à en savoir plus sur la société peu connue qui a prospéré entre l’ancienne Mésopotamie et la vallée de l’Indus à l’aube de la civilisation, écrit le journal. Smithsonien.

« Il s’agit de l’une des plus grandes découvertes archéologiques de ces dernières décennies », Etat Massimo Vidale, un archéologue de l’Université de Padoue qui n’a pas participé à la recherche.

Le manuscrit provient de l’ancienne ville de Suse, située dans l’actuel sud-ouest de l’Iran. Les voisins occidentaux de la ville, Sumer, surnommés les Elamites. L’oasis de la ville antique et la capitale de l’Elam, Suse a été l’un des premiers endroits où les symboles écrits sont entrés en usage dans la société.

Les premiers Élamites faisaient du commerce avec les royaumes de Mésopotamie à l’ouest et la civilisation du fleuve Indus qui a prospéré dans ce qui est aujourd’hui l’Inde et le Pakistan. Ils ont formé la base de la dynastie achéménide, qui a finalement conquis une grande partie de l’ancien Proche-Orient.

On attribue aux Sumériens la création du premier système d’écriture connu, qui aurait eu lieu vers 3100 av. Mais les archéologues français du début du XXe siècle ont trouvé la première preuve d’un système d’écriture presque aussi ancien ou plus ancien que l’écriture cunéiforme sumérienne. Mais il utilise un ensemble différent de symboles.

Ce système semble être tombé en désuétude lorsque les scribes de Suse – pour des raisons qui restent obscures – sont passés à l’écriture cunéiforme. Cependant, quelque 800 ans plus tard, un autre système domestique prévalait. Les experts appellent le proto-élamite original et le second, qui aurait évolué à partir du premier, l’élamite linéaire.

Desset dit que ses données suggèrent fortement que le proto-élamite est l’ancêtre de l’élamite linéaire, comme l’ont d’abord suggéré des experts français au début du 20e siècle. Cette théorie est peu soutenue par les scientifiques qui insistent sur le fait que la différence entre la période d’utilisation des deux scripts est de 800 ans.

Les archéologues ont jusqu’à présent trouvé des centaines d’inscriptions sur le proto-élamite, plus de 1 600 selon le site du Smithsonian, mais ils n’ont trouvé qu’une quarantaine d’élamites linéaires, d’ailleurs dispersées dans tout l’Iran. Cela rend le déchiffrement de ce document assez difficile. Cependant, François Desset de l’Université de Téhéran a accepté le défi.

Desset, un archéologue français travaillant à l’Université de Téhéran, a eu accès en 2015 à la collection privée de Londres d’un magnifique vase en argent avec de nombreuses inscriptions en élamite pointu et linéaire. Il a été fouillé dans les années 1920 et est tombé entre les mains de commerçants occidentaux, son authenticité est donc discutable. Cependant, l’analyse métallurgique du navire a déterminé qu’il s’agissait d’un navire ancien et non d’un faux moderne.

S’il n’est pas encore possible de dire que nous avons complètement déchiffré la langue, principalement en raison du nombre limité d’inscriptions, ce n’est pas trop loin. archéologue François Desset

Selon Desset, un récipient en argent datant de 2000 avant JC, qui contiendrait « l’exemple le plus ancien et le plus complet d’inscription élamite », est la clé pour déchiffrer la langue ancienne. Le navire appartient aux différents dirigeants des deux dynasties et contient suffisamment de matériel pour comparer les deux langues. Par exemple, il existe plusieurs noms propres écrits en cunéiforme ainsi que des symboles en élamite linéaire.

Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire et plus de textes individuels à traduire. « La traduction reste problématique dans certains cas », admettent les auteurs. Desset et ses co-auteurs affirment être capables de lire 72 symboles élamites, dont plus de 96 % sont connus. « Bien que nous ne puissions pas encore dire que nous avons entièrement déchiffré la langue, principalement en raison du nombre limité d’inscriptions, ce n’est pas si loin », ont-ils écrit.

Desset soutient que l’élamite linéaire utilise une approche qui ressemble à l’alphabet moderne.