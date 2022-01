Le 20 janvier marque un souvenir Saint-Sébastien.

Nouvelles en Saint-Sébastien ils peuvent être retracés aux histoires hagiographiques qu’il a créées Sant’Ambrogio, puis étendu à La Passion de Saint Sébastien – travailler avec Le jeune Arnobe, moine du Ve siècle – et plus tard en Légende dorée écrit par Jacopo da Varagine. Né en 256 à Narbonne, France, il a fait ses études à Milan ; il s’installe à Rome où il fait bientôt partie de l’armée Diokleziano qui l’a nommé prétorien en chef. En fait, en vrai croyant, il refusera volontiers toute position qu’il occupe pour apporter aide et réconfort à la oumma. Chrétiens persécutés. Ses intentions, cependant, ne sont pas passées inaperçues et il a été signalé à l’empereur lui-même. Celui-ci, l’appelant à lui et ne recevant pas l’humiliation du soldat, l’attacha à une perche et le livra au bras du soldat. archer de Mauritanie. Les soldats exécutent les ordres et croient qu’il est mort ; mais, la nuit, Irène – une chrétienne de Rome qui vint lui donner un triste enterrement – il a trouvé San Sebastiano toujours en vie et je l’ai ramené chez lui, où il a récupéré en un rien de temps. Après avoir échappé à la première tentative de martyre, il est de nouveau emprisonné par Dioclétien et, emmené à l’hippodrome palatin, il est fouetté à mort et son corps jeté à la mer. Cloaque Maxima. Dans sa course vers le Tibre, la tradition veut que le corps ait été pris au piège près de l’église de San Giorgio al Velabro, où il a été récupéré par la matrone Lucina qui l’a emmené aux catacombes de la Via Appia et l’a enterré ici. C’était l’an 288.

St Sébastien est appelé comme patron de la Confrérie italienne de la Miséricorde, en tant que sauveur des martyrs et de la souffrance; C’est aussi un protecteur Officier de police locale et leurs commandants, officiers et officiers non commissionnés, reconnus par le Bref apostolique du Pape du 3 mai 1957 Pie XII. Aujourd’hui, à L’Aquila, une messe sera célébrée dans la Basilique de St. Joseph l’artisan à 11h30, avec une exposition de toiles d’Emanuele Moretti.

Avec San Rocco, Saint-Sébastien a été appelé à se protéger contre la peste, car tous deux ont survécu à la mort qui a entraîné la peste et des blessures, comme la peste l’a fait.

Dans la région d’Aquila, il est important de se rappeler que San Sebastiano est le saint patron de Navelli a commencé après 1424, lorsque le pape Martin V a annexé l’église locale de San Pelino au diocèse de L’Aquila, en la réduisant des églises de Valva et Sulmona.

Église de San Sebastiano Navelli, début de la restauration des éléments décoratifs

Il y a une possibilité que fidélité la ville de San Sebastiano sera reliée à l’un des nombreux épidémie de peste qui tomba sur le plateau (dont celle de 1654 qui fit plus de huit cents morts à Navelli, précédée d’une particulièrement meurtrière en 1526). Là église de Saint-Sébastien il s’est levé en 1631, en expansion médiévale San Pelino, où il a restauré la tour avec la fonction d’un clocher; l’entrée latérale est couverte par une loggia qui la relie au joli palais baronnial adjacent. L’intérieur baroque, reconstruit après le tremblement de terre de 1703, a un plan de basilique à trois centres, avec un toit en voile.

Précisément à cause de la récurrence de la peste, il y a eu une grande diffusion de statues et de peintures représentant Saint-Sébastien, souvent désignées comme ex-voto. L’iconographie la plus répandue est celle représentant le Saint empalé par des flèches et attaché à un tronc d’arbre ou à un poteau romain, référence symbolique au lieu du martyre.

La couverture montre statue en bois de San Sebastiano réalisée par Silvestro di Giacomo, connu comme Silvestro dell’Aquila. Fils de Giacomo di Paolo, orfèvre de Sulmona, il ouvrit en 1471 une boutique avec Giovanni di Biasuccio. Statue de San Sebastiano réalisée en 1478 pour l’église Santa Maria del Soccorso, peut-être précisément au moment de l’épidémie qui s’était propagée à L’Aquila cette année-là. La date est confirmée par ce que l’on peut lire à la base de l’œuvre : l’inscription – « Hoc opus feci fieri Dominicas Antonius de Caprinis de Aquila, 1478 » – indique également le nom du client, abbé de Domenico Antonio Caprini d’Arischia . L’œuvre, désormais entreposée dans MUNDA, liée à l’influence de la statue florentine proche de Verrocchio. Saint-Sébastien se leva, attaché à un tronc d’arbre et transpercé de flèches ; il a été pris dans un moment d’extase mystique à cause de la douleur de ses blessures, qui l’a amené à ouvrir la bouche, et qui était mêlée au désir de martyre illustré par le regard vers le haut.