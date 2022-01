Tokyo 2020 : le Mexique écrase la France aux JO | Jeux Olympiques 2021

Direct

Diego Lainez, Alexis Vega et Carlos Rodríguez célèbrent leur premier but contre la France ce jeudi aux JO. EDGAR SU (Reuters)

Le Mexique vit avec l’optimisme olympique. Le football, sport le plus consommé dans le pays, est aussi la promesse de médailles. Le plus grand antécédent a été l’or remporté à Londres en 2012. Et ce moment est venu pour une nouvelle génération de Mexicains avec un cinéma et loin d’être complexe. A ses débuts à Tokyo, El Tri a battu la France (4-1). Contrôle, buts, gambetas. Tout le monde est allé au Mexique.

4 Ochoa, Johan Vásquez, César Montes, Erick Aguirre, Jorge Sánchez, Francisco Córdova (Joaquín Esquivel, min. 71), Carlos Rodríguez, Luis Romo, Diego Lainez (Carlos Antuna, min. 71), Ernesto Vega (Roberto Alvarado, min. 83) et Henry Martin (Eduardo Aguirre, 87 minutes) 1 Paul Bernardoni, Anthony Caci (Melvin Bard, min. 89), Modibo Sagnan, Pierre Kalulu Kyatengwa, Clément Michelin, Téji Savanier, Enzo Le Fée, Thauvin (Nathanael Mbuku, min. 78), Lucas Tousart (Alexis Beka Beka, min. 59), Arnaud Nordin (Randal Kolo Muani, min. 59) et Gignac cibler 1-0 minute 46 : Ernesto Vega. 2-0 minute 54 : Francisco Cordoue. 2-1 min 68 : Gignac. 3-1 min 79 : Carlos Antuna. 4-1 min 90 : Eduardo Aguirre. Arbitre Chris Beat Carte jaune Clément Michelin (min. 15), Ernesto Vega (min. 19) et Anthony Caci (min. 74)

Le Mexique se précipite contre la France. El Tri a proposé de jouer et d’attaquer dès la première minute. L’un des joueurs les plus créatifs est Alexis Vega qui tente d’ouvrir une brèche depuis l’aile gauche. D’autre part, Diego Lainez se consacre à trouver des trous pour tirer. Les Mexicains ont poussé avec des centres et la possession, mais n’ont pas pu trouver de but. Henry Martín, l’avant-centre, n’est pas à sa place dans l’équipe.

Le français est mal à l’aise. Il n’a pas pu trouver sa place la première fois. Le capitaine André-Pierre Gignac, qui était une idole de la Ligue mexicaine avec les Tigres, aurait pu peu contribuer à l’attaque. Le tir le plus dangereux a été celui du Français Nordin, qui a été refusé par le vétéran Guillermo Ochoa. Et rien d’autre. L’attaque française dépendait du manque de vitesse de Thauvin.

Au début de la deuxième mi-temps, le Mexique est sorti avec un marteau. Lainez a récupéré le ballon de la droite pour éviter trois rivaux et a lancé un centre. Vega y est apparu pour marquer d’une tête. Ce fut un répit pour le Tri. La France se remettait encore du coup quand, dans un mauvais départ d’un défenseur défensif, Sebastián Córdova est venu seul pour terminer le but et porter le score à 2-0.

Alors que le Mexique semblait avoir le contrôle, le défenseur central César Montes a marqué un penalty pour Kolo Muani. Le cadeau du Mexique à la France. Gignac lance, devina Ochoa, mais le ballon rentre. 2-1 a mis El Tri en difficulté face à une France revitalisée. Uriel Antuna, le remplaçant de Lainez, a terminé un centre devant le but de Bernardoni à 15 minutes de la fin. Sa revanche est venue quelques minutes plus tard lorsque, après avoir reçu une excellente passe latérale de Vega, il a tiré comme un joueur de billard pour le 3-1. L’équipe européenne s’est effondrée de minute en minute. Sur une erreur du défenseur français Melvin Bard, dans laquelle il a passé le ballon au Mexique, Eduardo Aguirre a marqué le quatrième but. Excitation pour l’équipe dirigée par l’ancien footballeur Jaime Lozano.

Le gardien Guillermo Ochoa a été sélectionné comme l’un des trois principaux renforts du Mexique. Avec 36 ans et quatre Coupes du monde, il a donné confiance à l’équipe mexicaine dans le but. Dans la Fédération mexicaine de football, ils pèsent les Jeux olympiques au-dessus du tournoi régional de la Concacaf, la Gold Cup. En l’absence d’Héctor Herrera (Atlético de Madrid) et de Hirving Lozano (Naples), le tri olympique compte les meilleurs talents qu’il ait connus en première division et dont la plupart sont titulaires. Le visage le plus célèbre, à part Ochoa, est Diego Lainez, un joueur du Betis.

Le Mexique poursuit sa course dans le Match contre le Japon (dimanche 25, 6h00 heure du centre du Mexique) puis contre l’Afrique du Sud (mercredi 28, 6h30). El Tri veut être sérieux à Tokyo.

