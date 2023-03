Témoignage tchèque inattendu du Kremlin : Staline se prépare à l’occupation de l’Europe occidentale !

Ce témoignage inattendu a également atteint la presse occidentale, qui a beaucoup attiré l’attention. Sans surprise, selon le ministre Čečička, Staline avait de facto annoncé aux représentants des pays du bloc de l’Est qu’il prendrait militairement le contrôle de l’Europe occidentale.

Les dirigeants d’Europe de l’Est ont été chargés par Staline de soutenir le plan. Entre autres choses, le ministre Čepička a élaboré les plans de Sokol, qui sont conservés dans les archives militaires de Prague et sont toujours classés. Cependant, le document signé par Čepička a survécu, dont l’une des tâches était de travailler sur la partie active du plan Sokol, c’est-à-dire. Et quel plan opérationnel a été élaboré pour l’armée tchécoslovaque ? « Une partie de la France », révélé lors du Printemps de Prague 1968, l’ancien ministre Čepička.

Armes nucléaires

Lors de la réunion de Moscou, Staline a évalué en détail la situation dans le monde et a déclaré, entre autres : « L’Amérique n’a pas le courage d’utiliser des armes nucléaires en Corée, ils ne les utiliseront pas contre nous, même en Europe parce que nous en avons aussi. Les forces de l’ONU dirigées par les États-Unis n’ont pas réussi à contre-attaquer pendant deux mois. Par conséquent, notre offensive européenne sera achevée avant que les troupes américaines n’arrivent en plus grand nombre des États-Unis sur le continent européen. Aucune des armées européennes n’est capable de résister à la nôtre. Nous avons maintenant un net avantage, mais il ne peut tenir que 3-4 ans. Cette période doit être utilisée pour la préparation. C’est pourquoi nous vous avons appelé. Ce serait une occasion unique de répandre le socialisme dans toute l’Europe, surtout lorsque les peuples français et italien seraient prêts à accueillir leurs libérateurs. Si une autre guerre mondiale est inévitable, qu’elle éclate le plus tôt possible… »

Le ministre Čepička aurait été enthousiasmé par ce plan de Staline. Même si cela pourrait signifier une troisième guerre mondiale et peut-être une apocalypse nucléaire !

processus politique

Grâce à ses liens avec la famille du premier président communiste, Klement Gottwald, Čepička, dont l’épouse était sa fille Marta, s’envole régulièrement pour Moscou, où il attire l’attention de Staline. « C’est l’avenir de la Tchécoslovaquie », il aurait dû déclarer lors d’une réunion.

Dans les années 50 du siècle dernier, Čepička a été l’un des principaux architectes de processus politiques farfelus, dont il a personnellement géré la plupart. Ainsi, il était clairement responsable de l’illégalité et des crimes commis par l’administration de l’État en 1948-1955.

Il a également eu une grande (très négative) influence sur les événements de la société dans son poste précédent de ministre de la Justice jusqu’en 1950. Par exemple, un bataillon technique auxiliaire (PTP) a été formé, où les opposants au régime étaient stationnés (voir le livre de Černí baroni).

Après la mort de Staline et du beau-père de Čepiček, Klement Gottwald en 1953, son pouvoir politique a lentement commencé à décliner. Moins de trois ans plus tard, il a été démis de ses fonctions au sein du parti. Ses liens politiques ont été littéralement rompus par des discours dits secrets

Nikita Khrouchtchev, où le secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique de l’époque a condamné le culte de la personnalité de Joseph Staline. Čepicka a refusé d’accepter cela, ce qui signifiait sa fin dans la haute politique et sa relégation sur la touche.

Exclusion du parti communiste

Par la suite, il a été président de l’Office d’État pour l’invention et la normalisation, en 1963, il a été expulsé du Parti communiste de la République tchèque en raison de l’illégalité qu’il a commise dans les années 1950. Il a également été déchu de l’Ordre de Clément Gottwald. Ce fut un coup dur pour lui, il fit une dépression nerveuse et fit une crise cardiaque.

Dans sa vieillesse, il souffrit de la maladie d’Alzheimer et mourut en 1990 à l’âge de 80 ans, ignorant apparemment que le communisme qu’il aimait avait pris fin en Tchécoslovaquie…





