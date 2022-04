Témoignage de Vystrčilov d’Ukraine : Terrible, je refuse de publier la vidéo

Il soutient qu’aujourd’hui, les politiciens occidentaux profitent davantage de ces voyages que les Ukrainiens eux-mêmes. Le chef d’ANO Andrej Babi a pris le temps de visiter. Les deux hommes pourraient être confrontés à des élections présidentielles l’année prochaine.

« J’ai une vidéo d’un site que je ne sais même pas si je peux poster sur twitter. C’est effrayant. Quand on la voit de ses propres yeux, alors personne ne peut dire que c’est une association amateur qui a été amenée sur place seulement quand vous y êtes arrivé », a déclaré Vystrčil dans une interview avec News List.

Le chef du Sénat s’est rendu à Kiev et ses environs, occupés par les troupes russes pendant plusieurs semaines.

Il y a des critiques sur votre façon de dire que dans cette situation, il s’agit davantage de politiciens des relations publiques que de l’Ukraine. Qu’est-ce qui rend votre voyage significatif?

Ce qui compte, c’est ce que j’ai vu et entendu de mes propres yeux. Ceux qui n’y sont jamais allés et qui expliquent seulement à quel point il est inutile d’y aller, je leur conseille : « Allez y faire un tour, après vous aurez peut-être des avis différents sur ce qui est important et ce qui ne l’est pas. » Cette visite est aussi importante parce que si quelqu’un veut prétendre que tout est différent, alors je suis un témoin oculaire, un fonctionnaire constitutionnel qui dira : « Alors ce n’est pas différent.

Comment les Ukrainiens ont-ils réagi à la visite ?

L’Ukraine, les politiciens et le peuple, ont besoin de ce soutien. C’est dans les capacités d’un État qui fonctionne, ils ont un parlement, un président, d’autres institutions… et nous communiquons avec eux, entre autres, en y allant. Sinon, ils se sentiront blessés. Et ils ont besoin de soutien, pas de mal.

Cela peut déranger la Russie que les autorités des pays occidentaux apportent des rapports de témoins oculaires. Après le naufrage du croiseur Moscou, ils ont menacé de bombarder les chemins de fer, juste pour empêcher également cette visite.

Oui, la Russie ne s’en soucie pas. Cela montre également que nous considérons l’Ukraine comme un pays indépendant et libre, ce qu’ils ne veulent pas. Ils veulent le conquérir et le détruire. J’ai dit dans mon discours que je n’aurais jamais pensé comprendre ce qui s’est passé à Lidice et Ležáky. Nous l’avons vu en Ukraine. C’est incroyable. J’ai une vidéo d’un site que je ne sais même pas si je peux la mettre sur Twitter. Angoissant. Quand vous le voyez de vos propres yeux, alors personne ne peut dire que c’est une association d’amateurs qui a été amenée sur les lieux à votre arrivée.

Alors, quel témoignage avez-vous recueilli à Kiev ?

J’ai ramassé beaucoup de choses à Kiev, mais j’étais aussi à Borodjan, Buchi et Irpini. Nous étions accompagnés dans ces lieux par le président du Parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk, nous avons parlé avec le maire, avec le chef du service d’incendie local, etc. Et les témoins oculaires et les témoignages audibles que nous avons entendus étaient absolument horribles. A Borodjana, nous avons vu les Russes bombarder un lotissement à population civile où il n’y avait pas de garnison militaire. Ils détruisent les rues, les égouts, tirent sur les gens qui apparaissent dans les rues. Comment les femmes et les enfants tirent.

Vous êtes également à Buč, symbole des crimes de guerre contre les civils.

Ensuite, nous étions à Buč, où nous avons vu une fosse commune avec des personnes ligotées et abattues dans le dos. Les corps ont été récupérés par les forces médico-légales françaises, qui documentent les crimes de guerre russes là-bas. C’était vraiment horrifiant, là on pouvait le voir, l’entendre et le sentir. Nous avons parlé au maire, qui a dit que des gens y avaient été abattus sans raison. Puis nous étions à Irpini, où ils ont décrit les Russes pénétrant par effraction dans un appartement, prenant le réfrigérateur, détruisant tout, buvant tout, traînant une fille de quinze ans et le ramenant en deux heures.

Parlez-vous de donner à l’Ukraine une perspective européenne, à quoi cela ressemble-t-il ? Des discussions sont en cours à Bruxelles sur la possibilité d’accorder le statut de candidat à l’Ukraine.

Avant tout, un accord de paix doit être conclu. L’Ukraine a gagné le droit de rejoindre l’UE dans ce conflit. En sacrifiant leur vie. Poutine s’attend à ce qu’il soit à Kiev dans trois jours, et on ne sait pas ce que ce tueur de guerre et criminel a dans son cerveau endolori, jusqu’où il veut et veut aller. Je pense qu’il est nécessaire de donner à l’Ukraine une perspective claire sur l’adhésion pleine et entière. Et vous devez les aider autant que possible.

La République tchèque, avec l’expérience d’un pays post-communiste devenu un pays de l’UE, peut-elle être une sorte de guide pour l’Ukraine dans ce voyage ?

Actuellement, la plupart des citoyens ukrainiens se trouvent en dehors de leur territoire. S’ils sont dans notre pays, ils s’adapteront, donc s’ils reviennent, ils seront les meilleurs messagers du mode de vie et du fonctionnement européens. Aujourd’hui, nous sommes un pays pour ceux qu’ils ont vraiment pris. Depuis Kiev, j’adresse mes remerciements personnels au Premier ministre Fiala et au gouvernement pour ce que nous avons fait pour eux. Cela a été clairement dit en privé et en public. Je pense que la coopération est possible. Je ne veux pas dire comment, c’est très important qu’ils se disent ce dont ils ont besoin.

Comme l’a confirmé le Premier ministre Petr Fiala, le gouvernement veut organiser un sommet sur l’Ukraine, même avec la participation du président Volodymyr Zelenský, si la situation le permet. En avez-vous discuté en Ukraine?