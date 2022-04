Tav, les 10,5 premiers km de tunnel de base achevés en France – Turin Aujourd’hui

Aujourd’hui à Saint-Martin-la-Porte en France possède excavation du premier tunnel de 10,5 km achevée Base de Turin-Lyon.

Le matin, avec la cérémonie qui précède Hubert Du Mesnilo Et Mario Viran, respectivement président et directeur général de Telt, le dernier mur de pierre reliant les 9 kilomètres creusés par les coupeurs et le dernier kilomètre et demi construit par des méthodes traditionnelles a été abattu dans le tunnel. C’est la partie la plus complexe, à l’un des points les plus fragiles de la montagne entre la France et l’Italie en raison d’une longue faille de carbone.

Plus d’un millier de personnes sont impliquées dans les travaux du chantier

Parallèle Les travaux ont commencé, mis en service en juillet dernier, pour achever la section française du tunnel par lequel passera le train: à ce jour, plus de 1 000 personnes sont employées sur 10 chantiers actifs dans les deux pays, y compris de Chiomonte dans la vallée de Susa. « En 2019, nous célébrons le succès de la technologie, aujourd’hui nous célébrons le travail humain, réalisé par des personnes qui traitent directement des situations très compliquées et difficiles en toute sécurité« Virano stressé. »Un travail très complexe a été fait, à partir de maintenant – dit Virano – diverses interventions seront ajoutées. Lorsqu’il sera pleinement opérationnel, nous aurons 7 coupeurs et 4 000 personnes en action, ce qui entraînera beaucoup de coordination ainsi que des problèmes de sécurité. Nous avons donc décidé de lancer un véritable programme alliant formation, organisation et technologie, en s’appuyant sur la meilleure expérience internationale en matière de sécurité au travail. Nous ferons tout ce qui est humainement possible pour atteindre l’objectif de zéro décès. »

Virano (Tel) : « Viser le zéro mort »

« Historiquement dans le premier tunnel – se souvient Virano – il y a des dizaines de morts par kilomètre, aujourd’hui la courbe tend vers zéro : on est entre 0,09 et 0,06, mais le nombre devrait tendre vers zéro sans la virgule, c’est notre objectifCe moment de transition coïncide avec Journée mondiale de la sécurité au travailque TELE a choisi de présenter Missions (Mission de sécurité), un programme qui, avec les entreprises engagées dans la construction, renforce la surveillance de la sécurité des travailleurs aux frontières.

Au cours des prochaines années, le chantier verra plus de 4 000 personnes travailler et maintenant il est important de préparer une stratégie de sécurité stricte qui implique tous les niveaux de la chaîne de production. L’hypothèse initiale est que la sécurité ne peut être garantie au maximum que si elle devient responsabilité partagéeune dimension où chacun doit faire sa part pour le bien de tous.

Hauteur de la tige : minimiser les accidents du travail e réinitialisation de crash grave/mortel. Un objectif ambitieux mais réalisable. Pour atteindre cet objectif en collaboration avec l’entreprise, les promoteurs publics utilisent tous les outils les plus avancés disponibles en termes de formation, de méthodologies et de technologie, en s’appuyant sur la meilleure expérience mondiale dans chaque secteur.

Culture ensemble

La première étape consiste à inclure une surveillance de haut niveaula sécurité comme critère important déjà dans les documents d’appel d’offres du contrat de travail. La réponse technico-organisationnelle, les tendances à l’innovation et l’attention portée aux personnes qui travailleront dans la phase de construction ont fait l’objet d’une évaluation et ont contribué au choix de l’entrepreneur. Pour sceller cet engagement au moment de l’attribution du contrat, l’entreprise a signé avec TELT »Pacte de durabilité et d’intégrité des entreprises Turin-Lyon», qui implique l’implication de tous les acteurs intervenant sur le chantier (Maîtres d’ouvrage, Gestion des chantiers, Coordonnateur Sécurité, entreprises, sous-traitants et indépendants) dans le partage et la poursuite des mêmes objectifs. Basé sur les meilleures pratiques internationales, un mécanisme incitatif est en cours d’élaboration avec un système de récompense pour ceux qui se démarquent chaque année dans le secteur de la sécurité, encourageant les entreprises à faire de mieux en mieux.

Chantier intelligent et sécurité

Construire le plus long tunnel d’Europe le chantier doit être 4.0 avec un logiciel capable de partager et de gérer les processus de sécurité. C’est pourquoi l’objectif est d’arriver à intégrant de plus en plus divers systèmes informatiques pour télécommande (accès, manutention des matériaux et des personnes, etc.) ainsi qu’un contrôle continu de l’environnement de travail. Il est parallèle procédure de comparaison constante, meilleure entraine toi et des performances avec d’autres clients internationaux qui sont engagés dans des travaux similaires ou qui ont une longue expérience dans des activités très complexes.

Formation continue

L’étape clé est améliorer la perception du risque par toutes les parties impliquées: employés, cadres, représentants des travailleurs, tous doivent être informés des risques et dangers potentiels du chantier. en outre formation continue employés sur les questions de santé et de sécurité dans divers domaines opérationnels, une surveillance constante des événements sur le chantier, un outil qui permet d’intervenir immédiatement dans des situations critiques avec des actions en profondeur, des rappels et des directives contre les fournisseurs. De plus, partant du postulat qu’une blessure ou un accident n’est presque jamais le résultat du hasard ou de la mort, mais plutôt de causes mineures ou majeures dont la combinaison peut en être la cause, il devient important de pouvoir connaître les relations de cause à effet pour éviter de bloquer préventivement la chaîne menant à l’événement.

« Le tav est enfin formé : la plupart des tunnels ont été construits et les travaux avancent de manière optimale. Il faut maintenant, pour rattraper le temps perdu, accélérer la construction de la section du tunnel sur le territoire italien et, surtout, financer et démarrer également les travaux de la section nationale entre Bussoleno et Interport Turin. » : C’est ce qu’il a déclaré David GariglioChef de groupe Pd à la commission des transports.