Syndrome de Paris : qu’est-ce qui le cause chez les touristes ?

Qu’est-ce que le syndrome de Paris exactement ? Qui est le plus souvent touché et pourquoi ? Bien qu’il ne soit pas répertorié dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le syndrome de Paris est reconnu par de nombreux experts comme : un phénomène réel, bien que rare. Selon Mathieu Deflem, professeur de sociologie à l’Université de Caroline du Sud, syndrome de Paris. « le plus courant chez les touristes japonais ». Alors pourquoi les Japonais sont-ils si vulnérables ?

« C’est une culture qui a des systèmes de croyances historiques et des trajectoires de développement complètement différents que des endroits en Europe », a-t-il déclaré à pro Sciences en direct Rodanthi Tzanelli, professeur de sociologie culturelle à l’Université de Leeds. Ces différences culturelles, ainsi que la possibilité souhait romantique non réalisé, peut expliquer pourquoi les visiteurs japonais sont plus à risque de développer le syndrome de Paris. Le syndrome de Paris doit être considéré forme extrême de choc cultureldit Deflem.

Le choc culturel peut, dans des cas très graves, faire en sorte que les gens se sentent désorientation, dépression, irritabilité et douleur physique. « Le choc culturel est une maladie résultant de la perte de sens qui survient lorsque les gens d’une réalité symbolique ils se retrouvent immergés dans une autre réalité», a écrit Rachel Irwin, chercheuse à l’Université de Lund en Suède. Autrement dit, les gens peuvent devenir confus – parfois dans une certaine mesure – lorsqu’ils sont entourés de symboles différents de ceux qu’ils rencontrent normalement.

Les symptômes associés au choc culturel sont similaires à ceux ressentis par les personnes anxieuses. Basé sur Clinique Calmeun site dédié à la santé mentale lorsqu’une personne éprouve de l’anxiété, signaux envoyés à l’estomac qui sont « associés à la réponse de combat ou de fuite ». En conséquence, « les signaux modifient la façon dont l’estomac et les intestins traitent et digèrent les aliments, qui provoque des nausées ». Dans les cas extrêmes d’anxiété, comme dans le cas d’un choc culturel, il peut être La nausée provoque des vomissements, une désorientation et un certain nombre d’autres réactions physiques.

L’affrontement est vif

Alors que tout le monde vit un choc culturel « sous une forme ou une autre lorsqu’il visite un nouveau lieu », certaines personnes le ressentent de manière plus réelle et profonde, selon Deflem, lorsqu’on leur présente une culture « inattendue ou différente ». En ce qui concerne spécifiquement le syndrome de Paris, « il y a un certain nombre de facteurs en jeu », déclare Deflem. « Ce sera une combinaison des attentes de la culture japonaise et de la réalité parisienne. »

Par ailleurs, dans la culture populaire, « Paris est présenté d’une manière qui ils ne reflètent pas la réalité de la ville. Surtout maintenant, alors que Paris ne ressemble plus à la vieille France », a déclaré Deflem. Il souligne que « le Japon, par exemple, a une culture très ordonnée et polie, alors que les Parisiens peuvent parfois être coupables d’être grossiers avec les gens – même les Français non parisiens – ils regardent vers le bas, ce qui est rarement vu dans la culture japonaise. La confrontation est vive.

Selon Deflem, il peut s’agir de « différences très subtiles » concernant les normes culturelles ou les attentes sociétales crée de la confusion parce qu’elle « rend la société difficile à naviguer ». De tels malentendus peuvent compliquer la tâche des touristes car il est difficile de savoir quand une valeur particulière est en jeu, quand s’excuser, quand ne pas poser de question, etc.

Mais les visiteurs d’autres villes peuvent-ils éprouver le même sentiment ? Quelqu’un pourrait-il présenter des symptômes? semblable à lié à Syndrome de Paris dans d’autres villes historiques telles que Vienne, New York ou Pékin?

Tzanelli pense que le syndrome de Paris n’est peut-être pas spécifique à la capitale française. Au lieu de cela, il le considérait comme « Un phénomène très complexe qui a à voir avec la déception, voire le désespoirde comment la réalité ne correspond pas à nos attentes amoureuses ».