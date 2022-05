Strip commémore le 5 mai – El Sol de Puebla

Pour Commémoration de la bataille du 5 mai, Puebla de La Franja se lève. Équipe bleu et blanc, jouant dimanche prochain pour des billets pour la ligue de football mexicaine contre Mazatlan, postée sur les réseaux sociaux affiche avec l’image du général Ignacio Zaragoza au premier plan accompagnée d’une belle vue sur la ville pour se souvenir du 160e anniversaire de l’un des actes les plus importants de l’histoire mexicaine.

L’affiche est accompagnée de la légende, « Saragosse en mai a conquis la victoire qu’elle a donnée à la Nation… Aujourd’hui, nous commémorons le 160e anniversaire de #BatallaDePuebla, ses enfants Poblanissima », lit-on.

De plus, le compte La Franja il se souvient des Mexicains ou du poblano de l’autre côté du Rio Grande commémorant avec beaucoup de tequila et de bière aujourd’hui pour en faire la deuxième fête populaire la plus importante, derrière la seule Saint Patrick…, elle a donc obtenu le nom « Drikodemayo » dans des endroits comme Los Angeles ou New York, Ville des États-Unis où plus de gens vivent.

« Et félicitations #drinkodemayo » à tous les citoyens des États-Unis », a conclu la publication.

Sur Twitter le 5 mai, le label Battle of Puebla faisait partie du top 10 des tendances avec des hashtags comme #BatallaDePuebla ou Ignacio Zaragoza.

LE 5 MAI

Cinco de Mayo célèbre la victoire de l’armée mexicaine sur les Français à Puebla en 1862.

L’intervention française au Mexique a eu lieu en pleine guerre de la Réforme, le conflit entre libéraux et conservateurs qui a mis le Mexique en faillite et a conduit le président de l’époque, Benito Juárez, à suspendre le paiement de la dette extérieure à la Grande-Bretagne, à la France et à l’Espagne.

Le manque d’engrais provoque Le mécontentement britannique, français et espagnol a influencé les pays qui ont choisi de faire pression sur le Mexique. En fin de compte, la France a envahi le territoire national avec le soutien des factions conservatrices du pays cherchant à mettre en place un système monarchique.

Bataille de Puebla, combattue aux Forts Loreto et Guadalupe, ils deviennent ainsi des symboles des principes de non-intervention et d’autodétermination.

Aux États-Unis, la fête est synonyme de nostalgie, de patriotisme à travers des messages sur la victoire du faible sur le plus fort jusqu’à ce qu’elle se développe comme une fête hispanique, incluant ainsi les Latinos dans l’Union américaine.

CONSIDÉRER…

Cinco de Mayo est célébré dans plus de 200 villes à travers les États-Unis, où des invitations aux bars et restaurants publics pour célébrer la journée