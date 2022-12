Soixante-seize professeurs acceptent les décisions de nomination à Karolina – Cysnews

« Vous avez traversé un processus difficile jusqu’au sommet imaginaire de la pyramide de l’enseignement scientifique et pédagogique. Grâce à votre volonté et à votre détermination, vous avez réussi à surmonter un certain nombre d’obstacles professionnels et vivants au cours de ce long voyage.J’espère que votre travail productif ne se termine pas aujourd’hui, au contraire – de nouvelles portes d’opportunités de recherche et d’enseignement s’ouvrent à vous. En tant que professeur d’université et garant des programmes d’études, vous serez le héraut et le créateur des changements structurels inévitables dans le processus éducatif. Je crois fondamentalement en votre capacité à accepter de nouveaux défis, à changer les procédures existantes et à introduire des innovations dans l’enseignement. Du fond du cœur, je vous souhaite beaucoup de force, de détermination et de succès dans l’accomplissement de votre mission. En même temps, permettez-moi de souhaiter à tous un beau et paisible Noël. » dit le ministre aux nouveaux professeurs Vladimir Balaš.