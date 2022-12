Si vous voulez être une équipe forte, vous n’avez qu’à vous battre jusqu’au bout – ČT sport – Télévision tchèque

La nuit de mardi sous la Tour Blanche restera longtemps dans les mémoires. Les matchs entre deux équipes ayant du mal à tirer offrent plusieurs ambiances et visages différents.

Depuis le départ presque record de Hradek, en passant par les problèmes nationaux en supériorité numérique, le revirement de Kladno, la poursuite des East Bohemians, l’égalisation en 59:59, jusqu’à la victoire au point de McCormack.

« C’était un match de harakiri, je n’avais jamais vu ça auparavant. Bien sûr, ça a l’air bien de face, mais il y a une fenêtre derrière », admet Lev.

« Cela aurait pu se terminer à 10h10. Ou même à 12h12. Nous sommes heureux pour deux points, nous avons obtenu le fouet de quelque chose, mais nous avons beaucoup à expliquer. Ça ne va pas se passer comme ça », a déclaré Lev. soulagé.

Hradec Králové n’a pas eu de problèmes défensifs majeurs jusqu’à présent, mais ils ont peut-être commis plus d’erreurs cette fois-ci que lors des derniers matches combinés.

L’équipe locale a gaspillé des avances de 2:0 et 3:2 et a perdu par trois buts après la seconde mi-temps. Dans le même temps, il a passé dix minutes de la seconde mi-temps en avantage numérique.

« C’était un faux pas et une mauvaise mise sous tension. L’équipe a été détruite. Dix gars ont joué une mauvaise mise sous tension, les autres ont perdu de la vitesse parce qu’ils n’étaient pas sur la glace pendant huit minutes. Puis ça a roulé et c’est devenu comme ça, » Lev secoua la tête.

Selon lui, même si c’était 4:7, les joueurs croyaient encore pouvoir égaliser le score. « Si vous voulez être une équipe forte, il vous suffit de vous battre jusqu’au bout et d’espérer que ça marchera. Nous avons joué assez risqué, sans gardien de but pendant quelques minutes. Cela a fonctionné, nous l’avons fait et la chance nous a finalement récompensés. « , Lev appréciait l’esprit combatif des Bohémiens de l’Est.

C’est l’attaquant de Hradec Králové avec 30 dans le dos qui a obtenu le plus de distinctions. Lev a dépassé le gardien Adam Brízgal à 59:59 et a ainsi déclenché une énorme vague d’euphorie dans l’arène.

« Après avoir marqué un but, c’est toujours la plus grande émotion, et encore plus quand tu le fais comme ça à la fin. Ce n’est pas tous les jours que tu marques à la dernière seconde », a admis Lev.

Au lieu de se réjouir du revirement miraculeux, la cabine de Hradec était dominée par la déception face à la folie du match.

« Je pense qu’il y aura beaucoup de critiques. Et justifiées. Nous voulons nous améliorer et nous ne serons certainement pas satisfaits de ce que nous avons fait. Nous devons jouer soixante minutes et bien performer pendant tout le match. Ne pas compter sur trois buts buts en quelques minutes », a ajouté Leo.