Quand la Russie a envahi les Ottomans. La photographie de guerre est née en Crimée en 1855

La guerre de Crimée, menée entre 1853 et 1856, fut la première guerre à être systématiquement photographiée. Parmi les premiers photographes de guerre, grâce auxquels on peut trouver des images du champ de bataille, figure Roger Fenton d’Angleterre. Dans la guerre où la Russie envahit l’Empire ottoman, il photographie aux côtés des Alliés (Empire ottoman, Grande-Bretagne, France et Royaume de Sardaigne).

Les photographies de Roger Fenton de la guerre de Crimée ont été l’une des premières tentatives de documenter la guerre à travers la photographie. Fenton passa moins de quatre mois en Crimée de mars à juin 1855 et réalisa 360 photographies dans des conditions très exigeantes. Cependant, vous n’y trouverez aucune scène de bataille, la technologie de l’époque (grandes caméras embarquées et trépieds lourds) ne permettait pas grand-chose. Il était principalement engagé dans des camps militaires derrière les lignes de front. Maintenant, l’enregistrement fait partie de la collection de la Bibliothèque du Congrès. La guerre de Crimée a eu lieu entre 1853 et 1856. La Russie tsariste a ensuite envahi l’Empire ottoman, se rangeant du côté de la Grande-Bretagne, de la France et du Royaume de Sardaigne. La guerre a fait 600 000 morts et s’est terminée par la défaite de la Russie. Derrière la guerre se cache l’ambition de pouvoir de quelques individus « Les causes de la guerre de Crimée n’ont pas d’explication simple. Les motivations et les ambitions de quelques individus ont entraîné la Russie dans un conflit avec plusieurs pays, coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et changé le tissu politique de l’Europe pendant encore 50 ans, « , écrit le conservateur des collections Woody Woodis sur le site Web de la Bibliothèque du Congrès. . Le prétexte de la guerre est apparu pour la première fois au début des années 1850. À cette époque, l’Europe s’éloignait des conflits de guerre en cours et connaissait une révolution industrielle. La France était alors dirigée par Louis Napoléon Bonaparte, qui réussit à conclure un accord diplomatique décisif avec le sultan ottoman Abdülmecid Ier. Il confia l’administration des temples chrétiens de Jérusalem aux Français, bien que jusque-là le privilège ait été accordé aux Russes. Orthodoxe. Ceci, ajouté au fait que le sultan ottoman commençait à se pencher vers les puissances d’Europe occidentale, a provoqué la colère du tsar Nicolas Ier de Russie. Lorsque les négociations et la pression n’ont pas aidé, les troupes russes ont envahi l’Empire ottoman (aujourd’hui la Roumanie) en juillet 1853. Derrière la guerre qui a commencé, il y avait l’ambition d’étendre le territoire de la Russie dans la Méditerranée et d’obtenir un accès militaire de la mer Noire à la Méditerranée. La photographie de guerre comme opportunité commerciale Alors que la guerre passait du combat sur des champs de bataille ouverts au siège de Sébastopol (octobre 1854 – septembre 1855), le correspondant de guerre William Howard Russell attaqua inlassablement la direction officielle de la guerre. Thomas Agnew & Sons pressentit une opportunité commerciale en proposant d’envoyer des photographes à Crimée pour fournir des preuves. pour réduire les nouvelles négatives qui apparaissent dans les journaux », a écrit le conservateur Woody Woodis. Agnew a choisi Roger Fenton comme photographe. Issu d’une famille aisée, il a étudié le droit, mais il a également étudié la peinture à Paris, grâce à laquelle il s’est familiarisé avec la photographie. Dès 1852, il vit dans la Russie tsariste, où il photographie la construction d’un pont suspendu sur le Dniepr à Kiev, en Ukraine, pour l’ingénieur civil Charles Vignoles. Fenton entreprit alors de photographier la guerre de Crimée, sous les auspices de la famille royale et du gouvernement britanniques. « Cependant, il évitait les vues qui dépeignaient la guerre sous un jour négatif, pour plusieurs raisons. C’était parce que les techniques photographiques n’étaient pas encore assez avancées pour filmer les scènes d’action et la situation politique de l’engagement », a écrit le conservateur. Boisé. « Les photographies de Fenton de la guerre de Crimée sont un beau récit d’un moment. Elles sont documentaires dans le sens où elles présentent la réalité d’une manière que seules des peintures ou des gravures sur bois suggèrent. C’était intentionnel », a déclaré le conservateur américain.