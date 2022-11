Quand elle fait des blagues, Delhi le fait, se souvient le gardien d’éléphants

« Un contact direct aussi intense avec les éléphants, pratiqué à Ústí nad Labem, n’a jamais été tenté par qui que ce soit de loin. C’était principalement à cause des conditions qui existaient au début de l’élevage. Et aussi le fait que seules deux éléphantes femelles ont été élevées à Ústí dans des conditions pas tout à fait standard. Mais c’était une autre époque. Les deux éléphantes femelles, puis les bébés éléphants, se promènent régulièrement avec leurs gardiens autour du zoo et au-delà. Pour que les nouveaux gardiens s’entendent bien avec les éléphants, ils doivent gagner leur confiance. Tout est question de confiance et de respect. Les éléphants vous mettront à l’épreuve pendant des décennies et continueront d’essayer de voir si vous pouvez maintenir votre position dominante contre eux », déclare Pavel Kökert.

« Vous « combattez » avec les éléphants pendant six mois. Ils découvriront avec le temps qu’il est beaucoup plus avantageux pour eux de travailler avec vous. Mais ils n’arrêteront pas de faire exprès et attendront que vous vous défendiez. » se souvient Jan Javůrek.

Alors, comment est la performance des deux éléphants ? Chacun a un comportement différent bien sûr…

Kokert : Ils sont très différents et leurs propriétés changent avec le temps. Kala s’est d’abord comporté plus comme un humain que comme un éléphant. Il est plus calme, très intelligent et traite les gens comme faisant partie de sa famille. Delhi est plus nerveuse, agitée, effrayée. Apparemment, il a eu de mauvaises expériences avec les gens, tant lors de son arrestation que lors de son traitement ultérieur. L’oreille coupée suffit à le prouver. Kalu souffre du même problème, une fois sa jambe étranglée, il boite donc depuis l’enfance. Tous deux ont eu des expériences négatives avec des personnes en Asie. Mais ensuite, ils sont arrivés à Ústí nad Labem, où ils ont soudainement passé un bon moment. Ils peuvent faire confiance aux gens. Grâce à la confiance qui s’est établie entre nous au fil des années, nous pouvons faire des choses inhabituelles avec eux.|

Javůrek : Je ressens la même chose. Nous disons toujours que Kala est le cerveau et Delhi est la main. Kala l’a conçu et Delhi l’a principalement exécuté. Quand dans le paddock Kala essaie de détruire une palissade, Delhi le fait et se fait gronder pour cela. Quand en arrière-plan.

Pavel Kökert dans un bain masse un éléphant de Delhi

De votre point de vue, quel a été le moment crucial de l’élevage des deux éléphants au cours de cette décennie ?

Kokert : Pour Delhi, il s’agit d’un développement mental très rapide, associé à l’adolescence, à la grossesse et à l’accouchement. Une femelle peu sûre d’elle se transforme en un éléphant confiant, peut-être même dominant dans la France d’aujourd’hui, qui n’a peur de rien. Pour moi, c’est formidable de voir ce qu’il est devenu après 35 ans à Ústí.

Javůrek : Quant à Delhi, sa ville natale. Le dernier est le plus basique. La chose la plus difficile pour Kala a été lorsque nous nous sommes occupés de son doigt endolori. Sa patience et sa confiance en nous sont très importantes.

Comment s’est passée la naissance de Delhi ? Comment l’avez-vous vécu ?

Kokert : Delhi est très fatiguée après quelques jours de travail. Il a besoin de se reposer physiquement et mentalement. Je suis heureux qu’elle ait survécu en bonne santé, car à la fin, c’était un combat pour sa vie – un énorme éléphant avec une position compliquée du corps coincé dans le canal de naissance, et Delhi est une mère pour la première fois. Plus important encore, Delhi a réussi à expulser le fœtus mort le plus rapidement possible et sans aucune intervention chirurgicale. Heureusement, cela est fait.

Javůrek : Delhi a très bien géré tout. Bien sûr, nous sommes très attristés par la mort de l’éléphant, mais en fin de compte, il s’agit de la santé de Delhi.

Le sanctuaire des éléphants à Ústí En 2019, il a été euthanasié en raison de problèmes de santé. Kala, l’éléphant de Delhi a été transféré à Elephant Haven India, le centre européen d’élevage d’éléphants en France, en août de cette année. Delhi est arrivée au zoo d’Ústí le 18 juin 1987 et en est partie le 23 août 2022. Kala est arrivée à Ústí le 30 novembre 1985 et est décédée au zoo local le 4 février 2019. Cependant, les éléphants ont pu retourner à Ústí. À l’avenir, le zoo envisage d’élever des éléphants mâles. Même pour eux, cependant, il devra construire de nouvelles installations de pépinière et réserver des zones appropriées pour les pépinières. Le zoo prévoit de convertir le pavillon abandonné et l’enclos des éléphants adjacents en nouvelles unités d’exposition pour l’orang-outan de Bornéo (espèce traditionnelle du zoo d’Ústí) et d’autres espèces menacées de la faune asiatique.

Vous utilisez des commandes spéciales pour communiquer avec les éléphants. Mais vous entendez-vous autrement ?

Javůrek : Quand nous arrivons à l’entrepôt le matin, nous pouvons voir s’ils s’amusent ou non. On connaît immédiatement leur humeur et comment les aborder. Il suffisait de changer le ton de la voix.

Quand l’éléphant est arrivé à Ústí, combien pesait-il ? Et combien pèsent-ils à l’âge adulte ?

Kokert : Kala pèse 100 kg, puis 2800 kg à l’âge adulte.

Javůrek : Delhi pesait 800 kg, au départ c’était plus de 3700 kg.

Qu’est-ce que les éléphants aiment le plus ?

Javůrek : Ils aiment les fruits, les légumes, les melons, les bananes les plus juteux… C’est-à-dire ceux qu’ils n’obtiennent généralement pas. Il y a environ huit ans, les rations ont changé, donc c’était rare pour les deux.

Kokert : Ils ont généralement de l’herbe, de la paille, des branches comme il se doit.

Les éléphants ont emménagé dans un nouveau pavillon en 2004. Comment ça s’est passé ?

Javůrek : Le déménagement a été progressif et a duré environ trois mois. Nous avons pris grand soin de déménager, mais comme Delhi était enceinte, nous avons dû nous dépêcher.

Kokert : Le problème était que la construction avait plus d’un an de retard et que nous déménagions une femme très enceinte.

Avez-vous des souvenirs d’éléphants à la maison ?

Kokert : Nous peignons un tableau et cachons les cheveux d’éléphant tombés pour la bonne chance.

Comment vous sentez-vous à l’idée de partir ?

Kokert : Les éléphants ont laissé leurs traces ici. Les gens les suivent. Ils sont une grande attraction pour le zoo d’Ústí. Bien sûr, nous en sommes conscients, mais nous sommes très confiants que nous reviendrons à l’élevage.

Javůrek : Je suis heureux que nous n’ayons pas succombé à la pression de certaines personnes, et peut-être du public, pour quitter Delhi à tout prix. Et la pression est énorme. Quelle belle sensation quand on voit Delhi en France. Nous sommes sûrs que les choses iront mieux là-bas.

Kokert : Pendant trois ans, nous étions en suspens quant au moment où le départ aurait finalement lieu.

Javůrek : La plus grande explosion émotionnelle s’est en fait produite en France. J’ai pleuré là. Mais c’étaient des larmes de joie.

Jan Javůrek est venu au zoo d’Ústí en 1998 et un an plus tard, il a commencé à travailler avec les éléphants.

Vous accompagnez Delhi dans sa nouvelle maison en France. À quel point le voyage est-il difficile?

Javůrek : Méthode dure 28 heures avec une pause. Delhi est super. Chaque fois que nous l’avons vérifié, il était clair qu’il allait bien. Le chargement a également été réussi, il était dans le conteneur en moins de 10 minutes. Nous ne nous attendions pas du tout à cela.

Kokert : De plus, nous n’utilisons pas de sédatifs pendant le chargement. Il était pleinement conscient. Tout s’est vraiment bien passé. Un rôle majeur dans la réussite du chargement est joué par une préparation minutieuse et notre équipe d’éleveurs immuables et bien coordonnées sur le long terme. Nous sommes très fiers du chargement réussi et rapide.

Comment évalueriez-vous le fait que le squelette de Kala puisse être vu dans le bâtiment de l’université, qui est utilisé à des fins d’étude ?

Kokert : Je suis heureux que Kala fasse partie des enseignements. Cela fait partie de l’identité de la ville.

Javůrek : Nous sommes d’accord là-dessus. Je suis content que ça se soit passé comme ça. Un squelette d’éléphant dans un musée ou une université, d’un point de vue scientifique, c’est certainement cool. C’est quelque chose que très peu de gens ont. En dehors du musée de Prague.

De quel animal allez-vous vous occuper particulièrement maintenant ?

Kokert : À propos de tout. Tant que nous, les trois gardiens, respirons, nous espérons que les éléphants reviendront ici.

Javůrek : Cela fait partie d’un plan à long terme, dont nous sommes satisfaits. Maintenant, c’est à la ville de décider du temps que cela prendra.