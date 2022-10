Près de 43 degrés à Biarritz, en France, deux personnes âgées sont mortes sur la plage vendredi — T24 — Télévision tchèque

De loin, la température la plus élevée mesurée à Biarritz – 40,6 degrés Celsius – date d’août 2003. Des records mensuels ont été battus, par exemple, à Bordeaux, Rennes, Cognac ou Nantes. Dans certaines villes françaises, l’entrée dans les musées climatisés est gratuite pour se rafraîchir. A Paris, certaines piscines de la ville sont restées fermées en raison de la grève, a écrit l’AFP.

« C’est une situation vraiment extraordinaire », a prévenu le service météo de Météo France.

Vendredi déjà, des records de température de juin ont été battus en onze endroits, dont Carcassonne, où ils mesuraient 40,4 degrés Celsius. Dans les départements marqués en rouge les autorités ont annulé des événements culturels et sportifs. Dans le département de la Haute-Saône, dix enfants ont attrapé un coup de chaleur sur une aire de jeux à proximité de l’école.

France Info rapporte que deux personnes âgées sont mortes vendredi sur la plage de Pornichet dans le golfe de Gascogne. Un homme de 80 ans est allongé en plein soleil par une chaude journée et semble avoir une crise cardiaque. Puis, un homme de deux ans son aîné s’est effondré dans l’eau. La température de l’eau était de 16 degrés, tandis que l’air était de 35 degrés.

La ministre française de la Santé, Brigitte Bourguignon, a déclaré que la canicule avait frappé plus tôt que d’habitude et pendant plus longtemps que prévu. La canicule historique qui a frappé la France en 2003 a fait 15 000 morts. Les sans-abri, à qui la Croix-Rouge distribue désormais de l’eau, sont considérés comme à risque. Les agriculteurs qui essaient de travailler tôt le matin et avant la tombée de la nuit doivent adapter leur horaire à la météo. Dans la serre, la température monte à 55 degrés Celsius.

Dans le temps chaud et sec actuel, il y a un risque d’incendies de forêt, par exemple samedi il y a eu un incendie dans le département du Tarn dans le sud de la France.

Il y a une évacuation en Espagne

L’Espagne est également aux prises avec la chaleur, avec trois mille personnes évacuées du parc d’attractions du Puy du Fou, dans le centre du pays, à cause de l’incendie. Il a également pris feu près de la frontière avec le Portugal, où le feu a détruit six mille hectares et deux cents personnes ont dû être évacuées. Les pompiers ont également éteint l’incendie en Catalogne. A Lérida, une forêt brûlée sur mille hectares, dans l’Aragon voisin, les incendies ont brûlé une superficie de douze cents hectares.

La Lombardie, dans le nord de l’Italie, se prépare à déclarer l’état d’urgence en raison d’une grave sécheresse. La région autour du fleuve Pô connaît la pire sécheresse depuis 70 ans.