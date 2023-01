Premières salutations des États-Unis. Blinken félicite Pavlo pour sa victoire aux élections

Le secrétaire d’État américain a été le premier haut responsable américain à féliciter publiquement Pavlo. Samedi déjà, le jour où les résultats des élections ont été annoncés, Pavlo a été félicité par l’ambassade américaine à Prague.

Avec son message de félicitations, Blinken s’est joint à un certain nombre de représentants de pays principalement européens qui ont félicité Pavlo pour son élection à la tête de l’Etat. Parmi eux se trouvaient le président autrichien Alexander Van der Bellen, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, le président français Emmanuel Macron et la présidente slovaque Zuzana Čaputová, qui ont personnellement rendu visite à Pavel samedi à son équipe électorale à Karlín Prague.

Le journal américain The New York Times (NYT) a qualifié ce week-end la victoire de Pavlov de triomphe du « pragmatisme modéré », qui se heurtait au « populisme sauvage » représenté par l’opposant de Pavlov, chef du mouvement ANO et ancien Premier ministre Andrej Babis. . . Le NYT place la défaite de Babiš dans le contexte plus large des succès et des échecs du populisme anti-système en Europe. Le Washington Post a déclaré que la victoire de Pavel renforcerait les orientations pro-occidentales et pro-ukrainiennes de la République tchèque et a noté que Pavel occuperait une « position cérémonielle mais prestigieuse » après Miloš Zeman.