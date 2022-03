Peugeot mise sur la sécurité. Il a sacrifié la première de cette année au Mans pour l’avenir

La catégorie hyperaut deviendra la fenêtre de course du Mans. Parmi les grosses voitures, jusqu’à présent, seules ont attiré l’attention des divisions sportives Toyota et Renault sous le nom d’Alpine. Un autre géant français, Peugeot, manquera la prestigieuse course de 24 heures et le début du Championnat du monde d’endurance.

La nouvelle saison du Championnat d’Endurance FIA ​​​​WEC démarre vendredi à Sebring, aux États-Unis. Mais il est clair qu’au moins les trois premières courses, dont les 24 Heures du Mans, devront se dérouler sans retour de Peugeot.

La marque française a finalement reconsidéré ses plans et reporté le lancement d’une nouvelle spéciale au nom de code 9X8. La voiture est en fait le premier prototype construit « from scratch » selon les règles de la catégorie hypercar élite. La Toyota et l’Alpine sont toutes deux des voitures plus ou moins redessinées de la catégorie LMP1 précédente, et la Glickenhaus américaine a également un design très conservateur.

Peugeot se soucie du nouveau design et le nouveau 9X8 prend des formes non conventionnelles dès le premier instant sans aileron arrière.

« Malgré bon nombre des excellentes conceptions de notre concours interne, la décision a été prise assez rapidement. Il change complètement les principes de la précédente génération de voitures d’endurance. Une voiture conçue pas trop spéciale pour la course comme une voiture Peugeot. » a déclaré Matthias Hossann, designer en chef de Peugeot.

Le pilote français a embauché des pilotes expérimentés pour son équipe, dont les anciens pilotes de F1 Jean-Erik Vergne et Paul di Resty. Ils ont méticuleusement testé une fourche à six cylindres avec deux turbocompresseurs et un moteur électrique hybride d’une puissance de 200 kW.

La seule tentative sur la voiture parfaite

C’est la technologie hybride qui attire de grands noms dans le monde de l’endurance. Mais en même temps, les nouvelles technologies doivent être combinées avec des efforts pour minimiser les coûts. Cela signifie que seule une petite quantité de réparations peut être effectuée après l’homologation.

Et c’est la pierre d’achoppement. Si les ingénieurs et les techniciens « gèrent » les erreurs de conception de base, les voitures seront longtemps désavantagées en compétition.

Nissan GTR LM NISMO Photo : Nismo

Rappelez-vous simplement les expériences de Nissan avec le moteur devant le GTR LM Nismo, dont la course sur piste s’est soldée par un échec total il y a sept ans. Et c’est un prix que personne ne peut payer en ce moment. Même le géant Stellantis s’en fichait, dont Peugeot faisait partie.

La direction de la série WEC, la FIA, a expliqué à la France en février que s’ils voulaient se rendre au Mans début juin, ils devraient se présenter à Spa-Francorchamps au moins cinq semaines à l’avance. Cependant, cela réduira le temps de préparation précieux.

Ils ont longtemps hésité chez Peugeot, et le promoteur ACO a même reporté la date limite d’inscription pour la mythique course de 24 heures de cette année à cause d’eux (et aussi à cause de l’incertitude entourant la maison russe G-Drive). Mais finalement, une décision a été prise à Vélizy en périphérie parisienne : « Nous n’irons pas au Mans cette année.

La concurrence ne dort pas

Une première est actuellement prévue pour la prochaine course du Championnat du monde à Monza, en Italie. Il aura lieu en juillet.

Rien de moins qu’une bonne réputation est en jeu. Cependant, la dernière apparition de Peugeot après sa victoire en 2009 s’est mal terminée en raison de problèmes techniques. De plus, la compétition ne dort pas et s’applique à tester ses voitures qui ne sont prêtes qu’à la saison 2023.

Cela signifie que Porsche, Ferrari ou Cadillac auront plus de temps pour tester leurs spéciales, et auront ainsi plus d’occasions de détecter d’éventuelles « mouches ».

Le comportement du chef du département sport de la marque française montre que la tactique et l’entraînement jouent aussi un grand rôle dans le sport automobile aujourd’hui. Après tout, l’un des dictons les plus populaires des coureurs d’endurance est : « Pour finir premier, il faut finir premier. »