Peu de morts, beaucoup ont été blessés. L’Europe est frappée par une forte tempête

Le ministre français de l’Intérieur, Grad Darmanin, arrivé sur l’île dans l’après-midi, a informé de la nouvelle nécrologie en Corse. Il a dit qu’il y avait six personnes confirmées mortes en Corse, mais il a dit que c’était toujours une préoccupation, car certaines personnes se déplaçaient et non celles qui naviguaient sur la mer.

20 personnes ont été blessées et parmi elles se trouvent dans un état critique. Environ 11 000 foyers n’ont toujours pas d’électricité, l’an dernier ils étaient 45 000. Darmanin restera sur l’île jusqu’à vendredi, jeudi il sera au camp de Sagone, vendredi il sera au camp de Calvi. Dans les deux pays, les gens

Boue a bu du rno très vite et a surpris beaucoup de monde. Selon la station BFM, il a été question que le météorologue ait lancé l’avertissement à la dernière minute. Darmanin a ajouté qu’il est trop tôt pour juger.

Bien que jeudi les chiens aient été collés ensemble pendant une journée, dans l’après-midi la tempête a recommencé et les forces corses ont ordonné l’évacuation de plusieurs camps. La majeure partie de la partie ouest de la Corse va s’assécher la nuit en raison des formations nuageuses au-dessus de la mer, rapporte le service français Mto France. La Première ministre Lisabeth Bornov a annoncé qu’en raison de la situation en Corse, elle avait formé un groupe interministériel de crise.

La Corse, destination touristique prisée, s’est asséchée mardi en raison d’un anticyclone. Ils ont été rattrapés par de fortes pluies, de la grêle et des vents soufflant jusqu’à 220 kilomètres à l’heure. Dans un camping du village de Sagone, à l’ouest de l’île, une fille tinctilet meurt lorsqu’un arbre tombe dans sa maison. Près du village de Coggia, une femme de 72 ans a perdu la vie lorsque le toit d’un bungalow est tombé sur sa voiture. Un arbre tombé tue un homme de 46 ans à Calvi dans le nord de la Corse.

Des vents incroyablement forts ont provoqué un grand nombre d’incendies, les pompiers ont dû intervenir en Corse à cause d’un arbre tombé bloquant la route. L’équipe de sauvetage parce que le bateau a chaviré et que le navire a été arraché de l’ancre a également perturbé la mine.

L’Italie est aussi sèche, il fait chaud dans ce pays

En Autriche, de graves inondations ont tué 5 personnes. En Carinthie, un arbre tombé a tué deux femmes âgées de dix et huit ans. Aux Jeux dans le district de Scheibbs en Basse-Autriche, un arbre tombé tue les gens.

Une forte tempête frappe le nord-ouest de l’Italie, deux personnes sont tuées en Toscane par un arbre tombé. Les morts se trouvaient dans les villes toscanes de Carrare et de Lucca. Selon l’agence ANSA, il y a eu une tornade à Carrae, des vents violents ont provoqué des inondations locales et des vents violents ont déchiré les toits et les branches des arbres. Ivel kody grand farci donc en Ligurie.

et les météorologues ont prévenu jeudi que le pays serait sec dans cinq jours en raison de la canicule. Les températures devraient atteindre 42 degrés Celsius dans le centre de l’Allemagne et environ 40 degrés à Athènes. L’eau est aussi exceptionnellement chaude, selon les estimations, les eaux de la mer Egée et de juin atteindront 26 et 28 degrés en cinq jours.

En raison des températures élevées et de la sécheresse, le danger de sécheresse persiste. En Italie, jeudi soir, les pompiers ont réussi à maîtriser un incendie sur l’île de Pantelleria, qui a poussé même le créateur Giorgio Armani à fuir sa villa de vacances. A cause des enfants, la situation s’aggrave dans le sud de Panglao, où 2 000 réfugiés ont pu se réinstaller dans les environs de Valence.

Des incendies près des villages de Panglacial, Bejs et en aval de l’Èbre ont détruit quelque 21 000 hectares de végétation, a rapporté l’agence DPA. Au milieu, dix personnes d’un train sur la ligne Valence-Saragosse ont été blessées dans une tempête près de Bejs. Alors que le feu approchait des voies, le conducteur du train a décidé de se déplacer vers la gare à cause du danger, mais les passagers ont paniqué, ont brisé la vitre et ont voulu s’échapper du train arrêté. Ils ont alors subi des blessures externes.

Le hérisson du parc national portugais de la Serra da Estrela est désormais sous contrôle. Il est possible et probable que certaines épidémies se réactivent, mais nous espérons qu’elles ne seront pas massives, a déclaré la radio TSF de la protection civile portugaise Miguel Oliveira.

Pendant ce temps, des incendies dans les montagnes de la Serra da Estrela ont brûlé environ 25 000 hectares de forêt et les pompiers ont signalé à un moment donné qu’ils les avaient éteints, mais le feu s’est ensuite propagé à nouveau. Environ 1 000 pompiers ont été déployés.