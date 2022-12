Partez-vous en vacances? Débranchez le routeur Wi-Fi de sa prise, le gouvernement français met en garde les citoyens – Živě.cz

Le gouvernement français a conseillé à ses citoyens d’essayer d’économiser l’énergie en réponse aux prix élevés du pétrole et du gaz, notamment en éteignant leurs routeurs Wi-Fi lorsqu’ils partent en vacances. « Toute fraction de l’énergie que nous pouvons économiser ensemble maintenant, nous pourrons l’utiliser en automne ou en hiver », son porte-parole Olivier Veran a déclaré aux journalistes après une réunion régulière du cabinet.





« Lorsque vous êtes absent pour le week-end ou les vacances, débranchez le plus possible, sinon l’équipement continuera à consommer de l’électricité. En particulier, vous devez déconnecter le Wi-Fi« déterminé par un porte-parole de la presse.

Débranchez le routeur !

L’appel reflète l’inquiétude croissante en France et dans toute l’Europe concernant les pénuries d’énergie qui pourraient survenir plus tard cette année en raison de la réduction ou de la coupure complète de l’approvisionnement en gaz de la Russie. Par conséquent, chaque pays est en concurrence pour remplir les réservoirs de gaz – le tchèque actuel presque 80% plein.

« Les efforts quotidiens peuvent avoir un impact réel sur notre consommation d’énergie », Veran a déclaré, ajoutant que la France avait pour objectif de remplir ses réservoirs de gaz à 100% de leur capacité. Bien que le pays soit moins dépendant du gaz russe que la plupart de ses voisins, la situation est compliquée par des problèmes à la centrale nucléaire ils fournissent environ les deux tiers de l’électricité.

En plus d’éteindre les routeurs Wi-Fi, le gouvernement français conseille à ses citoyens d’éteindre les lumières dans les pièces vides et de régler les climatiseurs à une puissance inférieure. Un porte-parole du gouvernement a exclu l’imposition de mesures d’austérité, comme celles introduites par les gouvernements occidentaux dans les années 1970 face à la forte hausse des prix du pétrole.

Basé sur le site EnergySage le routeur sans fil consomme-t-il entre 5 et 20 watts de puissance électrique. En moyenne, ils utilisent environ 7,3 kilowattheures par mois, soit 87,6 kilowattheures par an. À 5 CZK/kWh, le coût d’exploitation total moyen est d’environ 438 CZK par an.