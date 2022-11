Paris fait ses adieux à Lola assassinée (†12)

Le vendredi 14 octobre, Lola n’est pas rentrée de l’école, quelques heures plus tard son corps enveloppé dans des vêtements miteux a été retrouvé par un SDF dans une boîte en plastique. La police a rapidement accusé Dahbia B., 24 ans, originaire d’Algérie, d’avoir étranglé et violé la jeune fille. Un homme de 43 ans qui était censé avoir aidé l’auteur présumé au transport du corps a été inculpé avec lui. La femme souffrait de problèmes psychologiques, et parce qu’elle avait un visa étudiant expiré, les autorités avaient émis un ordre de quitter la France l’année dernière.

La mort de Lola a suscité l’indignation en France et un débat sur les règles d’expulsion des étrangers. « Qu’attendez-vous pour arrêter enfin cette immigration clandestine incontrôlable ? La politicienne française Marine Le Pen s’est exprimée après le drame. Le Premier ministre français Elisabeth Borne lui a dit de « faire preuve de courtoisie ». Le président a personnellement rencontré les familles des victimes Emmanuel Macronqui a décrit le meurtre comme un « crime extrême ».

Des politiciens ont également assisté aux funérailles

La famille de Lola assassinée a autorisé le public à assister aux funérailles, mais a demandé « le respect et la dignité ». La cérémonie a eu lieu à Lillers, la ville natale de la mère de Lola, qui compte environ 10 000 habitants.

Au premier rang de l’église siégeaient le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ou la députée locale de l’Association nationale d’extrême droite, Caroline Parmentierová. Des centaines de personnes ont regardé la cérémonie à l’extérieur de l’église, où le son était diffusé par un haut-parleur. En raison de la forte demande attendue, les voitures qui y stationnaient habituellement n’étaient pas garées sur la place.

Les gens ne se sont pas remis de la tuerie

En même temps que les funérailles se déroulaient dans le nord de la France, les gens se rassemblaient également à Paris dans la maison où vivaient la jeune fille et sa famille. Depuis que le corps a été retrouvé, les gens ont apporté des fleurs et des messages ici. Vendredi, la mère de Lola les a remerciés pour leur soutien sur Facebook.

Dans la ville natale du père de Lola, Fouquereuil, où vit actuellement la famille assassinée, les gens sont choqués par les meurtres. « Je suis maman d’une fille du même âge que Lola », un résident local a déclaré à la BBC. « Et quand j’ai vu des photos de Lola. C’était une petite gymnaste, une écolière qui s’amusait avec ses amis et pleine de vie. C’était la même chose avec ma petite fille. Ça m’a beaucoup touché », a-t-il ajouté. raconte la Française.