Le discours du couple « Dounia et Adnane Filali » a radicalement changé : après avoir autrefois insulté et déstabilisé l’Etat français, le qualifiant de « sioniste », aujourd’hui la justice demande l’asile politique sur son territoire.

Le même discours sur le Maroc a changé entre 2019 et 2022, en effet, d’un défenseur du Roi et de son rôle important dans le pays à un recyclage de mensonges et d’exigences de « révolution et renversement du régime ».

Originaire du Maroc, le couple a décidé d’émigrer en Chine en 2017 via un visa d’affaires d’un an pour monter une société de négoce de produits chinois, dont les smartphones.

En 2020, avec l’avènement de l’épidémie de coronavirus, a décidé de geler l’activité, principalement en raison de l’incapacité à couvrir les coûts. Ce n’est que cette année-là que la femme Dounia Filali s’est mêlée aux dossiers du compte YouTube « Hamza Mon BB », spécialisé dans la diffamation des célébrités à travers les réseaux sociaux, alors le couple a décidé de fuir la Chine et de ne pas retourner au Maroc. plutôt de se soustraire aux procédures judiciaires en demandant l’asile politique en France déjà définie comme « sioniste ». Adnane a souligné que le peuple français subit une dictature et des tourments inhumains de la part de ses dirigeants. Pas seulement. Il a appelé au boycott de la France jusqu’à ce que la politique de son gouvernement change. Ces mots ont été affirmés à plusieurs reprises par sa femme.

Paris tombera-t-il dans le piège des mille faces sombres du couple Filali ou Paris appliquera-t-il les outils de la coopération bilatérale pour attraper et livrer les criminels ?