Où chercher les origines de centaines de millions de Babiš ? La réponse se trouve dans les années 1990

Selon des documents de l’affaire Pandora Papers, Andrej Babiš a envoyé près de 400 millions de couronnes en 2009 pour acheter un bien immobilier dans le sud de la France. Cet argent est subrepticement transféré sous forme de prêts par l’intermédiaire de sociétés de paradis fiscaux. Logiquement, la question se pose de savoir si Babiš a utilisé l’argent qu’il a obtenu légalement, ou d’où il l’a obtenu pour des opérations financières à grande échelle.

Le chef du mouvement ANO a dû répondre à la même question en 2017, lorsqu’il a publié un « audit », selon lequel il disposait de suffisamment de ressources pour acheter des obligations de ses participations Agrofert. En 2013 et 2014, Babiš y a dépensé plus de 1,5 milliard de couronnes.

Cependant, les informations des Pandora Papers ont soulevé une nouvelle vague de questions. Après prise en compte des dépenses immobilières françaises, le bilan de Babiš est assez tendu.

Le premier ministre s’est contenté d’expliquer qu’il avait d’autres revenus que ce qu’il a révélé dans l’audit. Il n’en a pas révélé beaucoup plus. Il a « renvoyé » l’affaire au chef du Bureau d’analyse financière, qui a confirmé mercredi aux membres de la commission de contrôle que l’argent pour l’immobilier de Babiš provenait de son compte bancaire.

Cependant, la question de savoir si Andrej Babiš, en dehors des revenus connus jusqu’à présent, a d’autres sources importantes, qu’il n’a pas rendues publiques, reste sans réponse.

Dans le même temps, des réponses positives ont émergé. La raison principale est l’imprécision de Babiš sur la période de fondation d’Agrofert, ou même sur les dernières années de sa carrière dans les affaires.

Pourquoi a-t-il acheté Agrofert ?

Lorsque Andrej Babiš, pour sa défense en mars 2017, a publié un aperçu de ses revenus préparé par les cabinets de conseil Ernst & Young et PricewaterhouseCoopers, cet aperçu n’avait commencé qu’à partir de 1996. Le Premier ministre n’a pas révélé ce qui s’était passé auparavant.

Dans le même temps, Babiš travaille en République tchèque depuis 1992. Cela est attesté non seulement par les registres du commerce et les collections de documents, mais également par la documentation de la demande de citoyenneté tchèque de Babiš, que Seznam Zprávy était à sa disposition. . Il contient également une déclaration selon laquelle Babiš vit et fait des affaires en République tchèque depuis l’année indiquée.

Photo : 3e arrondissement de Prague, Seznam Správy Une copie de la déclaration d’Andrej Babiš de 2000, dans laquelle il confirme sa résidence permanente en République tchèque depuis 1992.

Babiš est venu à l’origine à Prague pour créer une filiale de la société Petrimex à Bratislava. Sous le gouvernement communiste, ce dernier a monopolisé le commerce extérieur de certains produits chimiques, mais après la révolution de velours, sa position s’est progressivement effondrée.

L’un des « pirates » qui ont aidé Petrimex à descendre était Agrofert de Prague. Babiš lui a progressivement transféré des contrats commerciaux pour les engrais et autres matières premières. En 1995, Agrofert a été « libéré ». Comme cela a été expliqué à plusieurs reprises, avec l’aide de la société suisse OFI Ost Finanz und Investment, qui a augmenté le capital autorisé d’Agrofert et a acquis une participation majoritaire.

Selon les affirmations de Babiš, OFI était soutenu par ses anciens camarades de classe du Lycée de Genève. Cependant, il n’a jamais révélé leurs noms. Dans le même temps, il n’a pas réfuté les spéculations selon lesquelles il aurait lui-même financé le rachat d’Agrofert en tant que propriétaire caché de l’entreprise suisse.

L’hypothèse selon laquelle Babiš disposait déjà d’une grande quantité de liquidités dans les premières étapes de la construction d’Agrofert est étayée par des faits connus, comment il est officiellement devenu actionnaire à 100 %.

Selon les registres officiels du registre du commerce, Andrej Babiš n’a acheté les premières actions d’Agrofert qu’en 1999. Deux ans plus tôt, les experts avaient évalué Agrofert à 900 millions de couronnes.

Depuis 2004, Babiš est répertorié comme propriétaire à 100 % de la société holding. A cette époque, Agrofert comprenait déjà de grandes entreprises chimiques telles que Lovochemie, Deza et Precheza, et ses ventes atteignaient des dizaines de milliards de couronnes. De plus, il est en constante évolution.

Selon les revenus de l’audit de 2017, Babiš n’a gagné que 32 millions de couronnes entre 1996 et 2004. La période où il en reçoit plusieurs fois plus chaque année est encore à venir.

Où a-t-il obtenu des actions d’Agrofert ? Une autre question à laquelle Babiš n’a jamais répondu de manière cohérente. Cependant, c’était incroyable quand on lui a posé cette question en 2017 a demandé la télévision tchèquea confirmé qu’il n’empruntait « certainement pas » pour acheter les actions.

Les gens qui connaissaient Andrej Babiš dans le monde des affaires ont déjà émis l’hypothèse au début des années 1990 que l’actionnaire secret d’origine d’Agrofert était Anton Rakický, l’ancien patron de Babiš chez Petrimex, qui l’a initié aux règles du commerce extérieur. Rakický a été à la tête du conseil d’administration d’Agrofert jusqu’en 1995, puis il a officiellement quitté la structure, mais il n’a jamais parlé de sa collaboration avec Babiš.

Photo : site Internet du mouvement ANO, Seznam Zpravy Liste des revenus d’Andrej Babiš du cabinet de conseil « audit » en 2017.

Ainsi, l’achat des actions d’Agrofert indique simplement qu’Andrej Babiš disposait d’une somme d’argent relativement importante au tournant du millénaire au plus tard, dont il n’a pas encore clarifié les origines.

Selon les informations publiées à ce jour, le passage pourrait dater du temps où Babiš travaillait comme délégué commercial tchécoslovaque au Maroc. Il y travailla de 1985 à 1991. Il acheta principalement des phosphates pour les chimistes tchécoslovaques et, à l’inverse, vendit des biens non disponibles dans le pays d’Afrique du Nord. Il s’est avéré qu’il avait un passeport diplomatique, ce qui lui permettait de voyager sans contrôles approfondis aux frontières.

Maroc, Liechtenstein et Suisse

Collègue Babiš de Petrimex, Ľubomír Šidala, qui a également travaillé au Maroc, il y a deux ans au magazine Reportér déclaréqu’ils ont volé ensemble pour déposer de l’argent au Liechtenstein. « C’est l’argent que nous gagnons au Maroc », a déclaré Šidala sans donner plus de détails.

Lorsque Babiš lui-même parle d’anasi Morocco, il écrit qu’il a pu économiser la moitié de ses revenus légaux à l’époque. L’argent économisé aurait dû être utilisé pour des prêts immobiliers dans la banlieue de Bratislava.

« J’ai un salaire d’environ six cents dollars, dont je mets de côté la moitié et que j’économise pour pouvoir rembourser la maison que j’ai construite à Devínská Nová Ves et pour cela j’ai contracté un prêt de 600 000 sur 15 ans avec un pour cent d’intérêt. Nous vivons décemment avec trois cents dollars », déclare-t-il dans sa biographie sur le site Internet du mouvement YES.

Pandora Papers – Tout ce que vous devez savoir Photo : Liste des actualités Qu’ont trouvé les journalistes d’investigation ? Quel est le lien entre cette affaire et le Premier ministre Andrej Babiš ? Lire Le papier de Pandore est spécial.

Une autre méthode possible de « revenu supplémentaire » est décrite dans le livre Počestný Andrej Babiš de l’ancien journaliste slovaque Dušan Valk de 2002. Elle consiste à utiliser diverses marges commerciales élevées lors de la vente de biens via des comptes offshore.

Après la publication du livre de Valka, Babiš a obtenu que la publication soit retirée de la circulation sur ordre d’un tribunal slovaque pour diffamation, cependant, la méthode de la transaction décrite a également été expliquée à l’éditeur par l’un des anciens associés de Babiš, qui, en ses mots, était au courant d’une telle opération en 1990 -an.

Le fait est que dans les années 1990, Babiš contrôlait une société en Suisse, où il était possible de créer des comptes offshore. Par exemple, la société Fertagra, a été fondée en 1995 d’abord à Fribourg puis a déménagé dans la région de Zoug. Pendant plusieurs années, Czech Imoba était également sous Fertagra, qui comprend désormais une partie de la propriété de Babiš, y compris la ferme Čapí hnízdo.

Photo : Tomáš Pergler, Seznam Zpravy Extraire des informations sur la société Fertagra du registre du commerce du canton de Fribourg Suisse.

La société Beltomate, dont Babiš détenait des parts dans les années 1990, est également implantée dans le canton de Fribourg. En 1997, par l’intermédiaire de sa succursale éponyme au Panama, elle a envoyé cinq millions de couronnes à la société Zora Euro, détenue par le vice-président de ČSSD Ivo Svoboda et la caissière Barbora Snopková. Comme le souligne le journaliste Jaroslav Kmenta, la social-démocratie retire généralement de l’argent par l’intermédiaire de ces entreprises car elles ont un accès limité au financement.

Babiš lui-même a attiré l’attention sur d’autres moyens de gagner de l’argent au-delà des sources documentées. Dans un audit de ses revenus de 2017, il a déclaré qu’en plus des paiements d’Agrofert et du produit des obligations, il avait également gagné plus de 700 millions de couronnes en vendant des actions de trois sociétés qu’il possédait en tant qu’individu à Agrofert. En 2009, il a mené une telle opération avec des actions de la société agricole slovaque Afeed, suivie les années suivantes par les sociétés tchèques Profrost et Afeed CZ.