Okamura soutiendra Le Pen dans son équipe électorale

Prague – Tomio Okamura, président du mouvement d’opposition Liberté et Démocratie Directe (SPD), soutiendra dimanche la candidate présidentielle française Marine Le Pen dans son équipe électorale. La porte-parole du SPD, Barbora astná, a déclaré aujourd’hui à TK. Les politiciens prévoient de prendre le petit déjeuner ensemble lundi.

Okamura participera au recensement des résultats du second tour de l’élection présidentielle française à Paris, a déclaré astná. Okamura entretient de bonnes relations avec Le Pen depuis longtemps. Par exemple, l’ancien président de l’Association nationale française est venu soutenir le SPD dans le lancement d’une campagne en vue des élections européennes de 2019.

Okamura a déclaré à TK qu’il arriverait à l’équipe de sélection de Le Pen sur son invitation personnelle. « Je soutiendrai mon ancien petit ami et aussi l’un des politiciens les plus importants au monde, qui a promu avec passion et succès notre cause commune – un État-nation européen libre qui vit selon ses valeurs européennes et nationales », a-t-il déclaré. a dit.

Au second tour de l’élection présidentielle française, le politicien d’extrême droite Le Pen est le challenger de l’actuel président centriste Emmanuel Macron. Parmi les sujets étrangers, ils diffèrent principalement par leur attitude à l’égard de l’UE, de l’euro ou de l’OTAN. Les sondages sont en faveur de Macron, à trois jours du scrutin il mène de dix à 12 points de pourcentage dans diverses enquêtes d’opinion.