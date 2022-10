Nouvelles du champ de bataille : la Russie a déclenché un « tsunami », et cela n’aidera probablement pas non plus

Ces derniers jours, la situation sur le champ de bataille ukrainien n’a pas fondamentalement changé. L’Ukraine semble avoir un avantage significatif dans l’effectif pour l’instant, ainsi que l’avantage d’une bien meilleure position tactique dans le sud.

Nous partirons comme d’habitude du nord, dans la zone où se situe la frontière nationale entre les deux armées. Aucune des deux parties n’a mené d’attaques majeures sur le territoire ennemi, mais il semble que l’intensité des bombardements à travers la frontière ait augmenté.

Ces derniers jours, entre autres, l’artillerie ukrainienne a détruit une partie des infrastructures électriques du côté russe de la frontière dans la région de Kharkiv, notamment près de la ville. Rouleausitué à environ 20 kilomètres au nord de la frontière ukrainienne.

De la section suivante, où l’armée ukrainienne a récemment lancé une offensive, nous n’avons aucune nouvelle d’opérations de combat majeures. L’armée ukrainienne semble s’être arrêtée à la rivière Oskil et n’a pratiquement pas avancé ces derniers jours. Ce n’est que le vendredi 16 septembre que des informations ont émergé selon lesquelles les forces spéciales avaient libéré la partie orientale de la ville de Kupjansk. En même temps, c’est littéralement « à deux pas » des endroits que les troupes ukrainiennes ont atteint plus tôt dans la semaine.

Dans le même temps, nous n’avons toujours pas d’informations sur le fait que le commandement russe renforcera considérablement sa position sur l’autre rive de ce fleuve. Après tout, si les troupes russes étaient là, on pouvait s’attendre à plus d’activité de leur part. Par exemple, la partie ouest de Kupjansk mentionnée ci-dessus a été soumise à d’intenses bombardements immédiatement après l’arrivée des troupes ukrainiennes, et depuis lors, la situation s’est calmée. Dans le même temps, il existe encore de nombreuses cibles appropriées sur le territoire libéré – des dépôts de munitions ou d’équipement, dont les troupes russes connaissent bien l’emplacement (elles l’ont laissé seul là-bas), qui devraient être à portée des canons russes.

Cette information et d’autres indiquent que le commandement russe n’a pas établi de positions défensives sur le fleuve, mais plus à l’est. Il fortifie et renforce, par exemple ST, qui est à environ 35 kilomètres d’Oskil. Cela peut également être lié au fait qu’à Louhansk, ces derniers jours, la résistance publique à « l’abandon » de cette république séparatiste par l’armée russe aurait augmenté.

Par conséquent, il semble maintenant qu’une sorte de « no man’s land » soit apparue dans la zone située entre la position ukrainienne et la frontière de la soi-disant République populaire de Lougansk, où seules des unités plus petites des deux côtés opèrent. Les combats dans cette zone pourraient reprendre, mais l’attention des commandos russes et ukrainiens semble se tourner ailleurs.

De plus petites batailles ont eu lieu dans la partie sud de ce front, autour de la ville plus large de Lyman. Il n’y a pas de ligne de front claire dans la région, mais les forces russes et pro-russes semblent toujours contrôler Lyman en particulier.

Comme nous l’avons écrit dans précédemment texte, des attaques des forces ukrainiennes ont eu lieu dans cette zone. Cependant, rétrospectivement, il s’est avéré qu’il n’était pas si intense. Ainsi, le commandement de Kiev semble abandonner ses projets d’attaques supplémentaires dans cette zone pour le moment. Sinon, prendre le contrôle de Lyman (et d’autres colonies voisines) serait un must.

Donbass et Zaporijia

Un calme relatif régnait également sur d’autres parties du front – bien que relativement sûr, car l’artillerie restait active, il y avait aussi des affrontements directs mineurs et des soldats (et des civils) continuaient de mourir des deux côtés.

La zone la plus active était peut-être le front autour des villes de Soledar et de Bachmut, où la plupart des unités du côté russe étaient composées de wagnériens. Les résultats de leurs efforts sont minimes, mais cela prouve qu’au moins ces unités sont toujours prêtes à se battre.

Leur rôle est susceptible de croître à l’avenir. Entre autres, parce qu’ils ont renforcé leurs rangs autant que possible : il y a eu une augmentation des signalements de recrutement de prisonniers. Nous avons aussi plus de nouvelles et d’enregistrements convoi les véhicules du service militaire se dirigeaient vers l’avant.

Cependant, la situation est stable dans le reste de la ligne de front. Les troupes ukrainiennes s’appuient à nouveau sur leurs positions défensives, les troupes russes manquent de force pour une attaque plus importante. Par exemple, ils ont rapidement renoncé à attaquer la ville fortifiée Avdiivka depuis le début de la semaine et s’est limité à tirer sur les positions ukrainiennes dans la région.

D’un point de vue militaire, de nouvelles attaques russes sur le front du Donbass n’avaient aucun sens. L’attaque sur le Donbass est logique en combinaison avec le contournement d’Izjum. En conséquence, l’objectif était de forcer les troupes ukrainiennes à battre en retraite en raison de la menace d’encerclement en avançant des deux côtés. Ou bien sûr les entourer complètement puis les détruire. C’est impossible à ce stade, et à moins que les forces russes ne changent fondamentalement leur façon de combattre ou n’obtiennent des renforts importants, elles n’ont presque aucun espoir réel de percer les lignes ukrainiennes avec une attaque directe.

Un peu plus au sud et à l’ouest, devant autour de Zaporijia, du moins selon des sources russes, la concentration des troupes russes et ukrainiennes pour la prochaine offensive s’est poursuivie. Les sources ukrainiennes (bien sûr) ne confirment pas l’information. Nous verrons comment c’est vraiment.

Inondation

En termes simples, les Ukrainiens sur le front de Kherson ont continué ce qu’ils avaient fait : épuiser les troupes russes et bombarder leurs voies d’approvisionnement. D’autres missiles et roquettes sont tombés sur des ferries, des ponts flottants et des lieux de rassemblement pour les camions transportant des fournitures et des renforts.

La Russie a tenté de changer au moins un peu la situation en détruisant le barrage de Karachunivskaya endiguer. Un jour plus tard, des missiles russes détruisent le barrage de pétillant, plus haut jusqu’à la rivière Inhulec (c’est-à-dire plus au nord). Cela a élevé le niveau de la rivière Inhulec de plusieurs mètres. La vague qui en résulte est très probable (nous n’avons aucune confirmation) détruisant tous les ponts flottants et les passages d’urgence sur la rivière Inhulec près du front.

L’endroit le plus vulnérable à cet égard est le pont ukrainien près de la ville La mariée de Davydiv., qui se situe à une centaine de kilomètres en aval du barrage détruit. Les unités ukrainiennes qui sont coupées du ravitaillement (au moins temporairement) sont bien sûr beaucoup plus vulnérables.

Jusqu’à présent, cependant, nous n’avons aucune information selon laquelle après la destruction du barrage, le pont ukrainien derrière Inhulec deviendra la cible d’une attaque russe plus importante. Ce qui pourrait à son tour témoigner de la situation difficile des troupes russes. Leur propre approvisionnement n’est certes pas idéal. Il était très probable qu’ils n’avaient pas assez de personnes et de matériel pour une attaque majeure à ce stade.