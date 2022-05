Nouvelle pension : y aura-t-il une seconde indexation ? Combien obtiendrez-vous de plus à partir de juillet avec un PIT de 12 %. Calcul net précis[2.05.2022]

Avec cette inflation, qui atteindra bientôt 15 %, avec les pensions de la plupart des retraités polonais, presque chaque 10 PLN de revenu supplémentaire est précieux. Il n’est donc pas surprenant que l’accent soit mis sur la quatorzième pension, ce que le gouvernement n’avait pas initialement prévu pour cette année. Maintenant, à notre tour, nous entendons des voix de plus en plus fortes au sujet d’une deuxième revalorisation des pensions. Pour l’instant, la seule chose qui est presque certaine – dans le cas des retraités recevant plus de 2 500 PLN – sera de l’argent supplémentaire à partir de juillet en raison d’une réduction d’impôt de 17 à 12 %. Presque certainement, car jusqu’à présent, le gouvernement a adopté une loi introduisant les changements au PIT et le renvoyant au Sejm.

L’inflation, qui a déjà atteint 10% en mars, signifie que l’indexation des pensions de cette année (7%) ne pourra pas compenser les retraités et autres allocataires – indexés de la même manière – des prestations du ZUS pour l’augmentation du coût de la vie. Les coûts de la nourriture, des médicaments et du logement augmentent le plus rapidement. Après le treizième versement de pension en avril, les seniors ne pourront plus compter que sur les quatorze pensions et effets de déductions fiscales à partir de juillet de cette année. Ces avantages ont-ils compensé une inflation à deux chiffres ? Une partie de la différence entre l’inflation et l’indexation en mars sera sûrement compensée par la treizième pension – qui est actuellement versée – et la quatorzième pension, que le gouvernement a annoncée en la fin de l’été ou début septembre.

Cependant, tout en confirmant sa quatorzième retraite début avril, la ministre Marlena Malg a également exclu la possibilité d’une indexation un deuxième automne de l’année. Mais est-ce que cela clôt le sujet ? Rappelons-nous quelle était la situation avec la quatorzième pension. Ils n’étaient pas prévus dans le budget de 2022, le haut responsable du ministère de la famille a annoncé qu’il n’y en aurait pas quatorze cette année, et le premier ministre a annoncé qu’il y en aurait quatorze en 2022. Peut-être que la situation se répétera lors de la deuxième indexation. des pensions – même à partir de septembre ? Pouvez! Une légère amélioration du budget des retraites – comme tous ceux qui paient des impôts selon le barème des impôts – devrait passer par une autre réforme fiscale, à savoir l’abaissement du taux d’imposition le plus bas de 17 à 12 %.

Vérifions combien il y en a. Voir la galerie (14 photos)