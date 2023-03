« Nous aidons les pauvres, pas l’armée. » L’entreprise nie avoir livré le colis à l’armée russe

« Nous vous souhaitons tout le meilleur et une victoire rapide. » Des colis alimentaires avec ce texte seront livrés à l’armée russe par la société française Bonduelle qui, malgré l’invasion russe de l’Ukraine, a décidé de poursuivre ses activités en Russie. Cependant, la société a nié cela et l’a qualifié de fausses nouvelles.

Bonduelle, en revanche, se vante de livrer des colis aux Russes les plus pauvres sélectionnés pour elle par les banques alimentaires russes. Ils disent que cela n’a rien à voir avec le fait que l’armée et l’entreprise se conforment à toutes les sanctions imposées par l’Occident.

Les clameurs françaises et les appels au boycott ont également trouvé un écho chez les consommateurs tchèques. Le compte Facebook de l’entreprise a suscité un certain nombre de réactions négatives et de questions sur la véracité des affirmations sur le réseau social français.

La réponse de Bonduelle a été de supprimer ces questions et de fermer le post afin qu’il ne puisse plus y répondre. Sous une recette de boulettes de noix de coco et de carottes récemment publiée, il y a vingt réactions immédiates « Ça me dérange ».