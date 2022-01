« Nous agissons selon les règles »

Dans le cas de Decathlon, après une semaine, le gouvernement municipal a pris une raclée. Il l’a fait avec une note du membre du conseil d’administration pour les activités prolifiques Cettina Martorana, qui a retracé les histoires – judiciaires et bureaucratiques – de l’ancien domaine Coca Cola de Tommaso Natale, que spa Abate (une société de distribution à grande échelle Catane) voulait réaffecter à puis vendez-le avec une dépendance tentaculaire.construit pour Decathlon. Ce n’est pas le cas. Et en échange Decathlon, qui entre-temps a choisi d’ouvrir sa boutique au Poséidon à Carini, une partie du terrain Tommaso Natale sera destinée au supermarché Lidl.

L’intervention du commissaire Martorana, qui a suivi cette histoire dans la dernière ligne, est arrivée trop tard. Et rien n’ajoute à l’histoire familière dans toutes ses parties. Une histoire qui remonte à 2012 lorsque, se souvient Martorana, « une demande a été reçue du propriétaire de l’ancien quartier Coca Cola pour mettre en place un cinéma multiplex et les services d’assistance associés. La corruption a délivré un permis de construire relatif, mais cela a abouti à une enquête ». par le Bureau du Procureur, entraînant plusieurs chefs d’inculpation ».

Le pouvoir judiciaire, poursuivant la reconstruction du commissaire, « estime que la zone territoriale homogène dans laquelle se situe le territoire n’est pas adaptée à des fins commerciales dans le cadre du plan de réglementation actuel et des règles de mise en œuvre connexes. En conséquence, Bribery a rejeté des demandes similaires reçues pour le susmentionné zones, y compris celles produites en 2020 par le propriétaire de la zone elle-même ».

Le différend concernant l’ancienne zone Coca Cola a ensuite été transféré au TAR, qui « a accepté l’appel du propriétaire sur la base d’une « meilleure interprétation » des règles d’application susmentionnées » ; tandis que la procédure pénale s’est « achevée en 2021 avec la libération du directeur municipal accusé ». Propriétaire de l’entreprise (Spa Abate, rouge) donc il a gagné l’appel, obtenant l’autorisation pour le but commercial demandé ».

La suite est de l’histoire récente : « En juillet 2021, en référence à une partie de la zone en cause, la demande de permis de construire de Lidl est présentée avec en annexe un compromis de vente initial entre cette dernière et la société propriétaire de la zone ». Ainsi a conclu le commissaire, regrettant presque ce qui s’est passé et espérant que « d’autres entreprises continueront à s’intéresser à notre ville », l’ancien quartier Coca Cola étant « en partie encore disponible ».

Une semaine après l’annonce de l’ouverture du Decathlon à Poséidon à Carini, le maire Leoluca Orlando l’a également annoncé. « Dans le choix de la Municipalité – lire les brefs commentaires du maire – ces activités visent constamment, dans le respect de la loi, à transformer l’attraction conquise par notre ville en une véritable présence entrepreneuriale et ouvrière dans notre région ».

Sans préjudice du respect de la règle par les particuliers, dans ce cas également reconnu par les tribunaux, la question se pose spontanément : s’il fallait dix ans pour mener à bien une opération immobilière susceptible de générer un emploi moyen, quel entrepreneur serait aujourd’hui état d’attente Avec ce risque, sans parler d’avoir à dépenser des capitaux supplémentaires pour faire face aux litiges ? Et encore : pourquoi les bureaucraties municipales, capables dans ces circonstances de plus de poids que les corps politiques, préféreraient-elles hésiter à attendre les décisions judiciaires plutôt que de se charger de faire respecter les règles ? Si la municipalité avait été plus « audacieuse », peut-être qu’aujourd’hui à Palerme il y aurait un géant français du vêtement de sport et pas un autre supermarché dont, sans aucun doute, la ville pourrait se passer.